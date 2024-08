Confira as previsões do tarot para setembro de 2024

Será um excelente mês para curar as feridas do passado e abrir oportunidades. Também será positivo para renovar as emoções e as energias emocionais. Além disso, será um período vantajoso para pessoas que desejam se casar! Trata-se de um momento de renovação e para relacionamentos sólidos e duradouros.

Será preciso ter calma! Não será o melhor mês do ano relacionado às finanças. Setembro será importante para investir em cursos e estudar. Contudo, isso não significa necessariamente comprar cursos, mas assistir a opções on-line de graça! Os aprendizados de agora serão importantes para as realizações financeiras no futuro.

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.