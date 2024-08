Veja a previsão completa de setembro para os 12 signos

Vênus estará no signo de Libra durante todo este mês. O planeta favorecerá a busca pelo equilíbrio nas relações até a metade de setembro. Afinal, em seguida, ele fará aspecto tenso com Plutão, indicando que o medo da rejeição e de reviver situações dolorosas se fará presente, o que poderá levar a atitudes radicais.

Mercúrio iniciará setembro no signo de Leão e fará aspecto complicado com Urano. Isso sugere tendência ao excesso de pensamentos, precipitações e tensões. Depois, o planeta entrará em Virgem e fará aspecto complexo com Saturno, indicando excesso de cobranças e limitações que afloram inseguranças.

Até por volta da metade de setembro, o Sol em Virgem fará aspecto tenso com Saturno. Isso indica tendência à autocobrança, o que despertará insegurança, gerando desânimo e pessimismo. Depois, por volta do dia 20, o Astro-Rei entrará em aspecto delicado com Netuno, sugerindo uma mudança de cenário. No caso, haverá propensão a fugir da realidade e das responsabilidades da vida. Com isso, a desorganização vinda desse meio poderá gerar conflito com a necessidade virginiana de colocar tudo em ordem.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Saturno seguirá no signo de Peixes, o que ajudará a regular fantasias e ilusões. No entanto, ele levará a uma possível melancolia e dificuldade para lidar com a realidade. Júpiter seguirá em Gêmeos, o que aponta para um período movimentado, em que viagens, estudos e tudo o que leve à expansão do conhecimento interno e externo serão favorecidos.

Marte mergulhará nas águas cancerianas, o que sugere uma certa coragem para lidar com as emoções. Contudo, a tendência também será de que o lado emocional tome conta das ações. Desse modo, haverá dificuldade para agir com cautela e clareza, especialmente até a metade do mês.

Durante o mês de setembro, você se envolverá com o setor afetivo na intenção de encontrar equilíbrio no relacionamento amoroso. A tendência será que consiga compreender melhor as necessidades do outro sem deixar as suas de lado. Apesar disso, por volta da metade do mês, você poderá fantasiar a relação. Assim, terá dificuldade para lidar com aquilo que não corresponder às suas expectativas, gerando desentendimentos.

No início do mês, você se envolverá mais com a sua rotina. Apesar de buscar mais alegria nas atividades cotidianas, a tendência será que se depare com o excesso de cobranças e de afazeres, o que gerará inseguranças. Portanto, procure estabelecer os limites necessários para não se sobrecarregar. Depois, será o momento de se dedicar mais aos relacionamentos. Contudo, tenha cautela. Afinal, o excesso de expectativas poderá gerar desequilíbrios.

Você se conectará com a sua essência e com o desejo de viver tudo de maneira mais intensa e emocionante. Entretanto, a tendência será que se depare com a autocobrança excessiva e que as responsabilidades da vida adulta atrapalhem os seus planos. Depois, você se envolverá mais com a sua rotina. Ao mesmo tempo, tenderá a encontrar desafios para organizá-la.

Neste mês, você se sentirá cobrado(a) em relação à produtividade, tanto por seus superiores quanto por si. Além disso, a busca pela perfeição e o excesso de crítica poderão te atrapalhar na hora de oferecer o seu melhor no que faz. Também será possível que se canse, o que interferirá na produtividade. Para lidar com tudo isso, procure respeitar os seus limites, o seu tempo e os seus potenciais.

Durante este mês, você terá mais entusiasmo para alcançar a estabilidade e a segurança financeira. Por outro lado, a tendência será que se depare com desafios e com atrasos nos planos, o que poderá gerar aborrecimento e pensamentos pessimistas. Porém, não se deixe levar por esses sentimentos e procure organizar os seus recursos e conter os excessos. Desse modo, tudo ficará bem.

No início do mês, você desejará viver tudo de forma mais intensa e emocionante no relacionamento. No entanto, será possível que se depare com inseguranças e que não sinta uma correspondência por parte do outro. Por volta da metade do mês, você terá mais habilidade para encontrar o equilíbrio entre as suas necessidades e as da pessoa amada. Ao mesmo tempo, terá que lidar com o medo da rejeição e de reviver feridas antigas.

Haverá a possibilidade de que o desejo de se dedicar aos seus hobbies e de viver de maneira mais divertida entre em confronto com as responsabilidades da vida adulta, gerando um incômodo. No caso, procure colocar esse entusiasmo no trabalho, se dedicando para que ele fique mais alinhado com o que realmente gosta de fazer. Por fim, a tendência será que sinta cobranças vindas de si e de seus superiores.

Com a vontade de viver fortes emoções , você tenderá a se apaixonar com mais facilidade e criar muitas expectativas em relação ao outro, especialmente a partir da metade do mês. Desse modo, poderá se decepcionar e se frustrar. Portanto, lembre-se de respeitar os limites alheios e tente perceber se a pessoa amada está tão envolvida na relação quanto você. Por fim, será possível que as inseguranças fiquem mais presentes nestes dias.

Ao longo deste mês, você desejará viver tudo de maneira emocionante e buscará se conectar com a sua essência e com tudo que lhe traz alegria. Todavia, a tendência será que se depare com algumas situações que o(a) levarão a manter os pés no chão e a assumir as responsabilidades da vida. Apesar dos desconfortos, essa situação poderá ajudá-lo(a) a manter o senso de realidade e a regular o seu ego.

Câncer

No início de setembro, o canceriano poderá se deparar com mais cobranças no âmbito profissional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

Você terá um impulso de energia para ir em busca do que deseja. Ao mesmo tempo, poderá se deparar com a vontade de se recolher, estar com os familiares e desacelerar o ritmo. Essas duas energias poderão confundir você. Apesar disso, será possível encontrar o equilíbrio entre elas ao respeitar seus sentimentos e limites.

Relacionamentos

No início do mês, você terá uma maior necessidade em criar intimidade, estreitar os laços e encontrar mais conforto e segurança emocional com a pessoa amada. Depois, o desejo de viver tudo mais intensamente estará em alta. Com isso, a tendência será que se apaixone com mais facilidade ou busque paixão no relacionamento em que está. Contudo, poderá se deparar com medos e inseguranças, o que abalará as suas emoções.

Trabalho e dinheiro

No início de setembro, você poderá se deparar com mais cobranças no âmbito profissional, o que irá gerar inseguranças e abalar o seu brilho pessoal. Em vez de se deixar levar pelo medo e pessimismo, procure reconhecer os seus esforços e se dedicar da melhor forma possível. Além disso, aproveite a vitalidade em alta para se aventurar em busca do que realmente deseja para a sua carreira.

Leão

A tendência será de introspecção e pouca energia para o leonino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

Neste mês, a tendência será de introspecção e pouca energia. Ao mesmo tempo, o desejo de conhecer novos lugares e pessoas estará em alta. Deverá se conscientizar sobre suas necessidades e respeitar os seus limites. Para isso, cuide melhor da sua energia e compreenda que poderá se confundir e agir de maneira equivocada caso se deixe levar pelo impulso.

Relacionamentos

No início de setembro, a tendência será que busque conhecer novas pessoas, lugares e diversificar os assuntos. Tudo isso fará com que aprenda bastante com o ponto de vista do outro. Se estiver em um relacionamento, será a hora de saírem da rotina, irem a espaços que não conhecem ou começarem um curso juntos. Depois, o momento se mostrará propício para criar mais intimidade e encontrar segurança emocional na companhia da pessoa amada.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você viverá uma fase de organização no setor financeiro. Será possível que se depare com sentimentos e situações que geram bloqueios materiais e afloram inseguranças. Para lidar com isso, procure ser realista consigo, assumir as responsabilidades e fazer o que é necessário. Por volta da metade de setembro, busque ter cautela com as negociações. Afinal, tenderá a se enganar com mais facilidade.

Virgem

O virginiano buscará mais segurança no setor afetivo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

Apesar de o Sol estar no seu signo — o que normalmente indica uma fase de mais vitalidade —, no início do mês, você poderá se deparar com cansaço e desânimo, além de se cobrar em excesso. Por volta da metade de setembro, entrará em um período importante para organizar o setor financeiro, bem como para se conectar com os seus valores e com tudo o que lhe traz segurança. Entretanto, atente-se à tendência a se confundir.

Relacionamentos

No começo de setembro, você buscará mais segurança no setor afetivo. Será o momento de valorizar o que já conquistou com a pessoa amada, além de planejar o que querem para o futuro, de forma a solidificar a relação e encontrar mais estabilidade. Ainda neste período, haverá a possibilidade de se deparar com medos e inseguranças, levando-o(a) a agir de maneira radical. Portanto, procure acalmar os ânimos.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você terá mais habilidade para valorizar os seus recursos e tomar consciência da forma como lida com o seu dinheiro. No entanto, será possível que se depare com bloqueios, o que tenderá a atrasar os seus planos no âmbito profissional. Apesar dos desconfortos, essa situação será favorável para trabalhar em grupo e se dedicar com mais coragem e entusiasmo aos seus propósitos.

Libra

O libriano terá muita energia para batalhar pelas conquistas profissionais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, poderá se deparar com um excesso de energia, o que o(a) levará a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Haverá a necessidade de se recolher e a propensão a se confundir e se sentir mais sensível. Portanto, para conseguir ter mais clareza, procure respeitar esse movimento introspectivo. Depois, por volta da metade de setembro, você terá mais disposição e vitalidade.

Relacionamentos

O início de setembro será favorável para o setor afetivo. Afinal, o desejo de se relacionar estará em alta. Além disso, você tenderá a exalar uma aura de beleza e amorosidade, o que atrairá mais olhares. Todavia, atente-se à propensão a se confundir com facilidade. Por volta da metade do mês, uma fase delicada se iniciará. Poderá se deparar com sentimentos desconfortáveis, algo capaz de abalar a relação.

Trabalho e dinheiro

No início de setembro, terá muita energia para batalhar pelas conquistas profissionais. Ao mesmo tempo, você também sentirá um desejo profundo de se recolher e desacelerar. Ademais, irá se confundir e, com isso, cometer enganos no trabalho, o que poderá te prejudicar. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Será um período favorável para conquistar o que almeja em sua carreira.

Escorpião

Ao longo deste mês, o escorpiano se envolverá mais com os seus propósitos e com o desejo de batalhar pela realização dos seus sonhos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

Ao longo deste mês, você se envolverá mais com os seus propósitos e com o desejo de batalhar pela realização dos seus sonhos. Porém, a tendência será que se depare com empecilhos que atrasarão os seus planos, bem como fantasie algo em excesso e venha a se frustrar. Na metade de setembro, uma fase mais introspectiva se iniciará. Será o momento de fazer um balanço da vida, mergulhar em seu interior e tomar consciência dos ciclos que precisam ser encerrados.

Relacionamentos

O início do mês trará encerramentos no setor afetivo, com possibilidade de confusão e necessidade de recolhimento. O momento será ideal para analisar tudo o que viveu e o que aprendeu com as experiências. Desse modo, conseguirá finalizar os ciclos repetitivos. Depois, poderão surgir alguns desafios. Afinal, você tenderá a entrar em contato com as suas sombras e se sentir inseguro(a), o que afetará a sua saúde.

Trabalho e dinheiro

A tendência será que se envolva mais com trabalhos em grupo e projetos sociais no início do mês. Apesar de buscar fazer o que está mais alinhado com os seus propósitos e com a sua alma, poderá se deparar com inseguranças e com situações que geram empecilhos nos seus planos. Por volta do final do mês, desejará desacelerar. Para ter mais clareza, procure respeitar esse movimento.

Sagitário

O sagitariano se envolverá mais na criação de uma rede afetiva, especialmente no início de setembro (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

Você terá mais coragem e disposição para encarar os seus medos e tabus ao longo deste mês. Será um bom momento para enfrentar o lado obscuro da sua alma e se libertar de padrões nocivos que geram sofrimento. Apesar disso, especialmente no início do mês, poderá tentar fugir dos desconfortos e se confundir. No caso, negar os incômodos só fará com que eles tragam mais prejuízo.

Relacionamentos

Você se envolverá mais na criação de uma rede afetiva, especialmente no início de setembro. Esse período favorecerá a convivência com amigos e pessoas que compartilham ideais semelhantes aos seus. No setor amoroso, será a hora de inovar, sair da rotina e alinhar os propósitos do casal para o futuro. No final do mês, procure atentar-se à possibilidade de agir de maneira intensa e radical por um desejo de mudança.

Trabalho e dinheiro

Em setembro, você se envolverá bastante com o setor profissional. Contudo, no início do mês, tenderá a se deparar com desafios que geram inseguranças e cobranças excessivas, vindas tanto de si quanto dos seus superiores. Ainda neste período, poderão ocorrer situações no ambiente familiar que o(a) impedirão de dedicar a energia que gostaria ao trabalho. Por volta da metade do mês, tenha cuidado com a tendência a se enganar com facilidade.

Capricórnio

Neste mês, o capricorniano terá vontade de trabalhar com algo que gosta e que lhe traga prazer (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

O desejo de viajar, sair da rotina e se expandir estará em alta neste mês. Entretanto, no início de setembro, surgirão situações que o(a) limitarão de alguma forma, o que poderá acarretar pensamentos pessimistas. Por volta da metade do mês, você se atrairá pelo desejo de realizar os seus sonhos, mas precisará ter cautela. Isso porque tenderá a criar muitas expectativas e terá dificuldade para concretizar os planos. Portanto, para equilibrar esse cenário, se dedique às práticas espirituais.

Relacionamentos

Neste mês, você terá mais energia para se dedicar aos relacionamentos, tanto os afetivos quanto os profissionais. A ideia será que se harmonize com pessoas que fazem parte da sua vida, especialmente no início de setembro. No entanto, por volta da metade do mês, poderá se deparar com sentimentos e situações que geram incômodos. Além disso, o medo de sofrer rejeições e abandonos poderá levá-lo(a) a atitudes radicais.

Trabalho e dinheiro

Em setembro, você terá vontade de trabalhar com algo que gosta e que lhe traga prazer. Esse desejo será uma excelente oportunidade para encontrar caminhos que se alinhem com as suas qualificações, especialmente na metade do mês. Depois, por mais que essa vontade ainda se faça presente, você poderá se deparar com desafios. Com isso, ocorrerão inseguranças e a diminuição da autoconfiança. Logo, para evitar ações radicais, atente-se a essas questões e se acolha.

Aquário

Em setembro, o aquariano lidará com alguns desconfortos e terá um grande contato com o lado obscuro da sua alma (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

Neste mês, você lidará com alguns desconfortos e terá um grande contato com o lado obscuro da sua alma. Isso será uma oportunidade para tomar consciência e abandonar os comportamentos repetitivos que geram sofrimento. Com isso, você dará espaço ao novo e ao que faz mais sentido para você. No início de setembro, a tendência será que pessimismos e inseguranças aflorem. No caso, lembre-se do seu potencial e da sua força interior.

Relacionamentos

Após um período desafiador no setor afetivo, você terá a oportunidade de viver momentos alegres na companhia da pessoa amada. Será um bom momento para realizar viagens juntos e nutrir os sonhos. Caso não esteja em um relacionamento, haverá a possibilidade de se apaixonar por alguém durante uma viagem ou por um(a) professor(a). No último caso, poderá não ser em um sentido romântico, mas pela ajuda que ele(a) trará ao seu crescimento.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, poderá sentir sua produtividade limitada. Ao mesmo tempo, você buscará encontrar a estabilidade que almeja. No início de setembro, possivelmente sentirá inseguranças. Além disso, o excesso de cautela levará à autocobrança e ao desânimo. Por volta da metade do mês, atente-se à possibilidade de se enganar com facilidade e perder recursos.

Peixes

Durante este mês, o pisciano desejará encontrar o equilíbrio em seus relacionamentos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

No início de setembro, a tendência será de cansaço e desânimo. Portanto, para não se sobrecarregar, procure descansar mais, respeitar o seu tempo e estabelecer os limites necessários. Ainda nesta fase, haverá um profundo desejo de se conectar consigo, bem como se dedicar aos seus talentos e à busca pela sua identidade. Você terá mais energia quando o assunto for algo que lhe traz alegria e conexão com a sua essência.

Relacionamentos

Durante este mês, você desejará encontrar o equilíbrio em seus relacionamentos. A tendência será que compreenda melhor as necessidades do outro, mas sem deixar as suas de lado. Todavia, especialmente até a metade do mês, atente-se às inseguranças. Afinal, elas poderão te levar a cobrar muito do outro ou criticar demais, desarmonizando a relação. No caso, lembre-se de respeitar os seus limites e os da pessoa amada.

Trabalho e dinheiro

Ao longo de setembro, seu desejo de se divertir entrará em conflito com as responsabilidades do trabalho, o que levará à irritação e à falta de energia. No início do mês, será necessário atentar-se ainda mais a esse conflito a fim de não se prejudicar. Por outro lado, poderá usar a sua energia para se dedicar a algo que esteja alinhado com os seus dons e talentos, transformando-os em uma fonte de renda.