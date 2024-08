Horóscopo semanal: previsão dos signos de 02 a 08 de setembro de 2024

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Vênus em Libra se posicionará em aspecto tenso com Netuno . Isso indicará uma tendência ao excesso de expectativas, o que poderá provocar frustrações nos relacionamentos. Em contrapartida, essa configuração favorecerá as atividades artísticas. Marte, por sua vez, transitará por Gêmeos também em aspecto tenso com Netuno, sugerindo uma predisposição a ações impulsivas e impensadas, além de dificuldades em clareza e direcionamento. Assim, poderá haver conflitos decorrentes de mal-entendidos e excesso de expectativas.

O Sol em Virgem fará aspecto tenso com Saturno, reforçando a tendência à autocobrança, crítica excessiva, ao desânimo e pessimismo. Apesar dos desafios, essas energias indicam que será o momento de organizar a vida de maneira prática e realista. Mercúrio seguirá no signo de Leão e fará aspecto tenso com Urano, sugerindo bastante agitação mental e tendência a falar de maneira precipitada. Com isso, poderá haver conflitos por divergência de ideias e dificuldades de flexibilidade na forma de pensar.

No setor afetivo, você buscará mais harmonia e equilíbrio na relação. Todavia, observe a propensão a criar muitas expectativas, bem como a compreender em excesso as necessidades do outro e deixar as suas de lado. No ambiente familiar, possivelmente haverá tensões e conflitos.

Ainda nesta semana, será a hora de olhar para você com autorresponsabilidade. Dessa maneira, terá mais consciência das suas limitações. Por fim, você se envolverá mais com a sua rotina, buscando harmonizá-la e se nutrindo dos afazeres. Porém, deverá estabelecer limites nos compromissos, evitando fazer tudo por todos e esquecendo de se cuidar.

Você terá uma conexão maior com a sua essência e com a sua potência. Ao mesmo tempo, poderá se deparar com situações que regularão o seu ego. Apesar dos desconfortos, isso irá te ajudar a ter senso de realidade e organização.

Haverá a possibilidade de se apaixonar com mais facilidade e criar muitas expectativas em relação ao outro. Logo, para compreender melhor as questões inconscientes que te levam às ilusões, procure se dedicar à arte ou à psicoterapia. No setor financeiro, tenha cautela com os gastos excessivos e sem direcionamento.

Será o momento de se conectar com o seu brilho pessoal e se dedicar aos seus dons e talentos. Além disso, o desejo de se divertir estará em alta. No entanto, poderá se deparar com as responsabilidades da vida, o que irá bloquear ou atrasar os seus planos e gerar frustração.

Após um período bem agitado no setor social, uma nova fase começará. Será o momento de desacelerar, entrar em contato com as emoções e organizar o lado interior. Você irá querer ficar mais em casa e na companhia de seus familiares, revisitando memórias e lembranças. Entretanto, a tendência será que se depare com alguns desafios no setor familiar , como algum parente idoso que ficará doente e demandará a sua atenção, além de problemas com a estrutura da casa. Para lidar com tudo isso, procure acolher as suas emoções e compreender a necessidade de cumprir com as responsabilidades. Afinal, fugir delas só irá te levar ao desgaste e à frustração.

Você viverá um momento voltado para a organização do setor financeiro e para a forma como lida com os seus recursos. Ao longo do processo, a tendência será que se depare com inseguranças e bloqueios nessa área. Logo, atente-se à propensão a se deixar levar pelo pessimismo. Em vez disso, procure encarar com maturidade e senso de realidade a maneira como lida com o dinheiro, bem como traçar metas para encontrar o conforto e a estabilidade que busca. No setor social, você buscará novidades e movimentos. Contudo, tome cuidado ao se aventurar por novos lugares, pois poderá ser enganado(a) de algum modo.

Virgem

O virginiano se conectará mais com o seu brilho pessoal (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Você se conectará mais com o seu brilho pessoal. Além disso, devido ao Sol no signo de Virgem, a tendência será que tudo flua melhor em sua vida. Ao mesmo tempo, será possível que as coisas desacelerem e que se depare com alguns bloqueios e empecilhos, o que irá travar os seus planos de alguma forma.