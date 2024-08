7 benefícios da ervilha para saúde e formas criativas de usá-la

Com quantidades consideráveis de ferro e de folato, essa leguminosa é uma aliada contra a anemia ferropriva (doença causada pela deficiência de ferro), ajudando na produção de glóbulos vermelhos e na prevenção de deficiências nutricionais que podem levar ao desenvolvimento da doença.

O alto teor de fibras presentes na ervilha faz dela o alimento ideal para manter a digestão. Isso porque ela aumenta o volume das fezes e acelera o trânsito intestinal, prevenindo a constipação. Além disso, auxilia no processo de emagrecimento, pois “proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

A ervilha, uma leguminosa proveniente das vagens da planta Pisum sativum, é amplamente utilizada em sopas, saladas e molhos. No entanto, apesar de sua popularidade, seu valor nutricional é frequentemente subestimado. Todavia, ela é rica em proteínas, fibras, ferro e vitaminas que oferecem diversos benefícios ao corpo. A seguir, confira alguns deles!

3. Fortalece o sistema imunológico

A ervilha é um alimento rico em vitamina C, essencial para fortalecer o sistema imunológico, auxiliar na cicatrização e manter a elasticidade e firmeza da pele. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, acrescenta a farmacêutica Luciana Rocha.

4. Protege o coração

Essa leguminosa tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam a manter a saúde cardiovascular, reduzindo o risco de doenças cardíacas. Nutrientes como a vitamina B, ajudam a reduzir os níveis de homocisteína (aminoácido) no sangue, que em níveis elevados pode favorecer o risco de doenças como AVC (acidente vascular cerebral), doença coronariana, trombose e infarto cardíaco.

“A alimentação desempenha um papel crucial tanto na prevenção quanto no manejo dessas condições. Alguns alimentos são benéficos e podem melhorar a função cardíaca, enquanto outros podem aumentar o risco de problemas cardíacos”, explica Priscila Bernardes, coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Newton Paiva.