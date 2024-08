6 dicas para economizar com a festa de casamento

No entanto, os gastos da comemoração podem representar um grande desafio para o casal. Segundo uma pesquisa da Global Wedding Report 2023, os brasileiros gastam, em média, R$ 44 mil com festas de casamento. Logo, para evitar um valor tão alto, é importante um planejamento cuidadoso e boas decisões estratégicas.

A festa de casamento representa um dos momentos mais memoráveis na vida de um casal, combinando tradição, emoção e celebração em uma única ocasião. Esse evento vai além de uma simples reunião social, e cada detalhe, desde a escolha do local até a seleção das comidas, reflete a personalidade e os valores dos noivos.

“É fundamental ter, ao lado do casal, neste momento especial e único, quem eles possuem mais conexão. Logo, não importa se são poucas ou muitas pessoas, a decisão é totalmente deles. E lembre-se: essa lista não é um bicho de sete cabeças. Portanto, tenham calma”, diz Paula Raimo, sócia do Casar.com, plataforma de sites e listas de casamento.

Reduzir o número de pessoas convidadas é uma das maneiras mais eficazes de economizar. Quanto menor a quantidade, menor também o gasto com comidas, bebidas e lembrancinhas. Ao restringir a lista aos familiares e amigos mais próximos, o casamento se torna mais íntimo e econômico.

Considerar o “faça você mesmo” para itens como convites, lembrancinhas e até parte da decoração pode resultar em grandes economias. Essa abordagem também permite que o casamento tenha um toque mais pessoal e único, refletindo a personalidade do casal.

5. Pesquise e negocie com fornecedores

Antes de fechar contratos, pesquise diferentes fornecedores e compare preços. Negociar descontos ou formas de pagamento pode resultar em condições mais vantajosas. Muitas vezes, pagar à vista ou fechar pacotes com um único fornecedor garante preços mais baixos.

6. Considere um local que ofereça tudo incluído

Optar por um local que inclua serviços como buffet, decoração e música pode ser mais econômico do que contratar fornecedores separadamente. Esses pacotes frequentemente vêm com descontos e simplificam a organização do evento, evitando custos extras e estresse desnecessário.