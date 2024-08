Confira as previsões de setembro para o signo de Virgem

No início do mês, apesar de o Sol estar no seu signo – o que indica normalmente mais vitalidade –, você tenderá a se deparar com um certo cansaço e desânimo, além de se cobrar muito. Também será possível que o excesso de responsabilidades drene a sua energia. Portanto, procure ter maturidade para lidar com tudo isso sem se deixar levar pelo pessimismo. Além disso, busque estabelecer os limites e fazer somente o possível.

Por volta da metade do mês, você entrará em uma fase importante para organizar o setor financeiro, bem como para se conectar com os seus valores e com tudo aquilo que lhe traz segurança. Apesar disso, atente-se à tendência a se sentir mais confuso(a). Afinal, a falta de clareza no que faz ou a expectativa de contar com algo poderá levar a frustrações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mês de diferentes energias no amor

No início do mês, você buscará mais segurança no setor afetivo. Será o momento de valorizar o que já conquistou com a pessoa amada e de planejar o que querem para o futuro de forma que solidifiquem a relação e encontrem mais estabilidade. Caso não esteja em um relacionamento, a tendência será que se atraia por pessoas que têm valores parecidos com os seus.