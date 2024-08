7 benefícios do amaranto para a saúde e como usá-lo

O amaranto é um grão, cultivado há cerca de 8 mil anos, que tem ganhado destaque na alimentação devido aos seus diversos benefícios para a saúde. Originário das regiões da América Central e do Sul, ele é uma excelente fonte de nutrientes essenciais e pode ser incorporado em diversas receitas.

Confira, a seguir, 7 benefícios do amaranto para a saúde e saiba como usá-lo no dia a dia.

1. Rico em proteínas de alta qualidade

O amaranto é uma das poucas fontes vegetais de proteínas completas, contendo todos os nove aminoácidos essenciais. Isso o torna uma excelente opção para vegetarianos e veganos. De acordo com Alessandra Luglio, nutricionista e coordenadora do departamento de nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, as proteínas desempenham funções fisiológicas e metabólicas essenciais, como estrutural, transportadora, reguladora e enzimática.