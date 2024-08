6 receitas saudáveis e fáceis para o jantar

No liquidificador, bata o milho-verde com o leite até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o milho-verde batido e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Sirva em seguida.

Em uma panela, coloque as batatas e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Após, escorra as batatas e transfira para uma assadeira. Adicione o feijão-preto, a quinoa, o milho-verde e o cominho e misture bem. Tempere com o tomilho, o sal, a cebolinha, a pimenta-do-reino e o azeite e mexa bem. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Avocado recheado com salada de atum

Ingredientes

2 avocados

Suco de 1 limão

340 g de atum sólido ao natural esfarelado

1 xícara de chá de coentro picado

1 colher de sopa de cebolinha picada

2 tomates sem sementes e picados em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte os avocados ao meio e retire os caroços. Tempere com o suco de limão e reserve. Em um recipiente, coloque o atum, o coentro, a cebolinha e os tomates e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, com a ajuda de uma colher, recheie os avocados com a mistura e regue com azeite. Sirva em seguida.

Pizza de repolho

Ingredientes

1 repolho

1 xícara de chá de tomates sem pele e cortados em cubos

300 g de queijo branco ralado

Orégano para polvilhar

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave o repolho, corte em fatias grossas e coloque sobre uma assadeira. Polvilhe com sal e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 7 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e cubra cada fatia com tomate cortado em cubos e queijo branco. Polvilhe com orégano e leve ao forno por mais 10 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Salada de berinjela

Ingredientes

1 berinjela cortada em cubos

4 tomates italianos

1 1/2 xícara de chá de cubos de pão integral

6 dentes de alho

6 colheres de sopa de azeite

Alecrim, tomilho, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Corte os tomates em 4 partes no sentido do comprimento. Em uma forma, coloque a berinjela e os tomates e regue com a metade do azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino, alecrim e tomilho. Leve ao forno preaquecido a 190 °C por 30 minutos. Na metade do tempo, adicione à forma os dentes de alho. Em um recipiente, regue os cubos de pão com o restante do azeite e acrescente à forma com os vegetais. Asse por mais 8 minutos. Sirva em seguida.