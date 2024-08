3 orações para o Dia de Santa Mônica

Santa Mônica é um exemplo de perseverança e fé (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Em 27 de agosto celebra-se o Dia de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho e uma figura exemplar de fé, paciência e perseverança na história da Igreja Católica. Ela se dedicou à oração desde a juventude e desejava seguir uma vida devota. No entanto, por circunstâncias familiares, acabou se casando com Patricio, um homem de temperamento difícil e com pouca consideração pela fé cristã. Além de Agostinho, ela teve outros dois filhos, um menino e uma menina. Patricio era conhecido por sua crueldade e falta de fidelidade no casamento. Embora nunca tenha levantado a mão contra Mônica, ele a tratava com indiferença. Mesmo assim, ela nunca desistiu de sua missão de converter o marido. Sua fé inabalável e suas orações constantes acabaram por vencer o gênio difícil dele, que, antes de falecer, converteu-se ao cristianismo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após a conversão do marido, Mônica concentrou suas orações e esforços na conversão de seu filho, Agostinho, que durante muito tempo viveu afastado da fé. Ele era conhecido como o “filho de tantas lágrimas”, pois sua mãe chorou e rezou incessantemente por sua salvação. Ela seguiu Agostinho de perto, mesmo em meio a tantas dificuldades. Depois, ele se converteu ao cristianismo, sendo batizado pelo santo bispo Ambrósio.

A história de Santa Mônica é um testemunho poderoso do amor materno, da fé perseverante e da força da oração. Por isso, confira 3 orações para celebrar o dia dela! 1. Oração para pedir a conversão de um filho Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão de vosso filho transviado, depois santo. Olhai para o meu coração, amargurado pelo comportamento do meu filho desobediente, rebelde e inconformado, que tantos dissabores causou ao meu coração e a toda a família. Que vossas orações se juntem com as minhas, para comover o bom Deus, a fim de que Ele faça meu filho entrar em si e voltar ao bom caminho. Santa Mônica, fazei que o Pai do Céu chame de volta à casa Paterna o filho pródigo. Dai-me esta alegria, eu serei sempre agradecido(a). Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, atendei-me. Amém!

A história de Santa Mônica é inspiradora para mães e famílias (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) 2. Oração pela família Ó Santa Mônica, exemplo de fé e perseverança, mãe amorosa e esposa devota, que tanto sofrestes pela conversão de vosso esposo e de vosso filho Agostinho, acolhei nossas súplicas em favor das famílias. Intercedei junto a Deus para que todas as famílias possam viver em união, paz e amor. Que cada lar seja um lugar onde o perdão e a compreensão prevaleçam sobre as discórdias e desentendimentos. Dai a todas as mães a vossa coragem e fé inabaláveis, para que, à semelhança de vós, possam guiar seus filhos no caminho da verdade e da vida. Pedimos também que ilumineis os pais, para que sejam exemplos de amor, respeito e dedicação.