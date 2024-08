3 dicas para comprar frutas da estação

Em 25 de agosto é celebrado o “Dia do Feirante”, profissional que trabalha vendendo produtos em feiras livres. Tradicionais em muitas cidades, elas oferecem uma variedade de produtos frescos, com destaque para as frutas da época, que são uma escolha inteligente para quem deseja economizar – mas não só isso.

Quando se trata de manter uma alimentação equilibrada, consumir as frutas da estação é, sem dúvida, uma escolha inteligente. Embora o preço reduzido seja um atrativo, os benefícios de incluir os tipos sazonais na dieta impactam diretamente o meio-ambiente e a saúde.

“Comprar frutas sazonais demonstra apoio a agricultores e produtores regionais, mantendo ativa a produção local e preservação de variedades tradicionais de frutas”, diz Silvana Alencar, nutricionista e professora do curso de Nutrição da Faculdade Pitágoras.