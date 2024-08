Tortilha caprese (Imagem: Alexander Prokopenko | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Se você adora pratos rápidos e saborosos, então as tortilhas são uma opção versátil e deliciosa para suas refeições. Originárias do México, elas têm conquistado paladares ao redor do mundo e ajudam a criar lanches e pratos principais com uma infinidade de recheios e combinações. Leves e simples de manusear, combinam praticidade e sabor. Sendo assim, confira 7 receitas criativas e fáceis com tortilha abaixo! Tortilhas caprese Ingredientes 1 tortilha

50 g de muçarela de búfala em bolinhas pequenas

5 tomates-cereja cortados ao meio

1 xícara de chá de folhas de manjericão

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Aqueça uma frigideira em fogo médio. Coloque uma tortilha na frigideira e aqueça por cerca de 1 minuto de cada lado, até que comece a dourar levemente e fique mais firme. Coloque a tortilha aquecida sobre uma superfície plana. Distribua as bolinhas de muçarela de búfala e os tomates-cereja. Regue com azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Em seguida, adicione as folhas de manjericão por cima dos ingredientes. Dobre a tortilha, pressionando levemente para que os ingredientes se mantenham no lugar. Sirva imediatamente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tortilha de frango com requeijão Ingredientes 1 tortilha

100 g de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de requeijão

3 folhas de alface

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Aqueça uma frigideira em fogo médio e deixe a tortilha esquentar por 1 minuto de cada lado. Depois, espalhe o requeijão uniformemente sobre a tortilha. Adicione o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque as folhas de alface sobre o frango. Em seguida, dobre a tortilha ao meio, pressionando levemente para selar, e sirva imediatamente.

Tortilha de atum e abacate Ingredientes 1 tortilha

1/2 abacate fatiado

120 g de atum escorrido

1 colher de sopa de maionese

1 colher de chá de suco de limão

1/2 xícara de folhas de rúcula

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Misture o atum com a maionese e o suco de limão em uma tigela pequena. Aqueça os dois lados da tortilha rapidamente em uma frigideira em fogo baixo. Espalhe a mistura de atum sobre a tortilha. Após, adicione as fatias de abacate e as folhas de rúcula. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, enrole a tortilha, corte ao meio e sirva. Tortilha de ovo, espinafre e queijo Ingredientes 1 tortilha

2 ovos

1/2 xícara de espinafre refogado

1/4 de xícara de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de azeite Modo de preparo Em uma tigela, bata os ovos com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio e frite o ovo batido até dourar. Aqueça a tortilha em outra frigideira, em fogo médio, até ficar levemente dourada. Coloque o ovo sobre a tortilha aquecida, espalhe o espinafre refogado e polvilhe a muçarela. Dobre a tortilha ao meio, pressionando para selar, e aqueça por mais 1 minuto para derreter o queijo. Sirva imediatamente. Tortilha de queijo feta e nozes Ingredientes 1 tortilha

1/4 de xícara de queijo feta esfarelado

1 colher de sopa de nozes picadas

1/4 de xícara de rúcula

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Aqueça a tortilha em uma frigideira em fogo médio por cerca de 30 segundos de cada lado até que fique levemente quente e flexível. Em uma pequena tigela, misture o azeite de oliva, o vinagre balsâmico, o sal e a pimenta-do-reino moída. Espalhe o queijo feta esfarelado no centro da tortilha. Adicione as nozes picadas e a rúcula por cima. Regue o recheio com o molho de azeite e vinagre, espalhando uniformemente. Depois, dobre as laterais da tortilha para dentro e enrole firmemente, pressionando levemente para segurar os ingredientes. Corte a tortilha ao meio e sirva imediatamente.

Tortilha de banana, pasta de amendoim e uvas-passas (Imagem: inewsfoto | Shutterstock) Tortilha de banana, pasta de amendoim e uvas-passas Ingredientes 1 tortilha

1 banana descascada

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

1 colher de sopa de uvas-passas Modo de preparo Aqueça a tortilha brevemente em uma frigideira em fogo baixo por cerca de 30 segundos de cada lado para deixá-la mais macia. Com a ajuda de uma faca ou espátula, espalhe uniformemente a pasta de amendoim sobre a superfície da tortilha, cobrindo-a completamente. Coloque a banana inteira no centro da tortilha, sobre a pasta de amendoim. Espalhe as uvas-passas sobre a pasta de amendoim, ao redor da banana. Comece enrolando a tortilha pela extremidade mais próxima da banana, envolvendo-a bem. Continue enrolando até fechar a tortilha completamente, apertando levemente para manter os ingredientes no lugar. Corte-a ao meio, na diagonal, para facilitar o consumo, e sirva.