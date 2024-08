As virginianas são práticas, analíticas e têm uma forte inclinação para a organização

A seguir, confira 7 curiosidades sobre a mulher do signo de Virgem!

Virgem é o sexto signo do zodíaco; mutável, é regido por Mercúrio e rege a Casa 6 do Mapa Astral. Suas pedras são amazonita e água-marinha e o seu elemento é a Terra, tornando as mulheres deste signo mais práticas, analíticas e com uma forte inclinação para a organização e o aprimoramento constante.

1. Inteligente e realista

A mulher do signo de Virgem se destaca pela inteligência e senso de realidade. De acordo com Thaís Mariano, ela sempre consegue manter o pé no chão, se adaptar e encontrar soluções para os mais diferentes problemas.

2. Ausência de limites

Devido à baixa autoestima, autocrítica e facilidade de adaptação, a virginiana pode acabar cedendo aos mandos e desmandos do outro, se perdendo dos seus próprios ideais. “Esse é um cuidado que a mulher do signo de Virgem precisa sempre ter: aprender o limite na hora de ceder”, ressalta a astróloga.

3. Necessidade de controle

Outro ponto forte da virginiana é a necessidade de controle. Segundo Thaís Mariano, essa mulher tem medo de lidar com situações que mexem com as suas emoções e retiram seu aparente controle. “Por isso, não é raro que ela acabe se afastando de relacionamentos ou agindo de forma mais fria”, complementa.