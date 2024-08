5 filmes imperdíveis que estreiam no cinema em setembro

Confira longas com histórias emocionantes e grandes personagens

Setembro chega trazendo uma onda de estreias cinematográficas imperdíveis, com filmes que prometem emocionar, divertir e prender a atenção do público. Entre histórias de redenção, aventuras épicas e momentos de alta tensão, os lançamentos deste mês oferecem uma variedade de gêneros e narrativas que vão agradar a todos.

“Silvio”, dirigido por Marcelo Antunez e estrelado por Rodrigo Faro, retrata momentos marcantes da vida do icônico Silvio Santos. O filme foca no dramático sequestro de 2001, quando o apresentador, após ter sua filha mantida em cativeiro por sete dias, foi feito refém em sua casa. O longa revisita esse episódio que teve grande repercussão midiática na época, oferecendo um olhar intenso sobre o impacto desse evento na vida do comunicador.

2. Lobos (19/09)

Em “Lobos”, dois solucionadores profissionais se unem em uma noite caótica para encobrir um crime que foge do controle (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

George Clooney e Brad Pitt estrelam como dois solucionadores profissionais que, após se encontrarem em uma missão para encobrir um crime de alto perfil, são forçados a trabalhar juntos. O que começa como uma rivalidade se transforma em uma noite repleta de ação e comédia, em que a dupla precisa usar toda sua astúcia para controlar uma situação que rapidamente foge do controle.