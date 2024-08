8 profissões ideais para o signo de Virgem

As pessoas de Virgem são movidas pelo trabalho e dão grande importância para esse setor da vida. No entanto, precisam aprender a equilibrar a mente brilhante com a sabedoria para lidar com as outras áreas da vida. É o segundo representante da tríade de Terra, sendo que sua missão é aperfeiçoar a matéria.

“É o signo que rege o servir, a rotina, o trabalho que nos sustenta, a saúde e todas as coisas práticas da vida. No corpo físico, ele rege os intestinos”, esclarece a astróloga Thaís Mariano. Sendo assim, as profissões que mais se alinham com esse signo são:

1. Farmacêutico

Os virginianos têm uma mente analítica e são extremamente detalhistas, características essenciais para a profissão de farmacêutico. Eles são precisos e cuidadosos, o que é vital na preparação e administração de medicamentos. Além disso, seu desejo de ajudar os outros se alinha perfeitamente com a responsabilidade de garantir o bem-estar dos pacientes.