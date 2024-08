6 benefícios da erva cáscara sagrada para a saúde e como usá-la

A cáscara sagrada tem sido valorizada por séculos, especialmente pelas suas propriedades relacionadas ao sistema digestivo (Imagem: marilyn barbone | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A busca por alternativas naturais para promover a saúde e o bem-estar tem ganhado cada vez mais força atualmente. Entre as diversas ervas funcionais, a cáscara sagrada se destaca por seu uso em diversas culturas. Essa planta, nativa da América do Norte, tem sido valorizada por séculos, especialmente pelas suas propriedades relacionadas ao sistema digestivo. No entanto, os benefícios dela vão além do uso popular; por isso, confira seis deles abaixo e saiba como usá-la para melhorar a saúde! 1. Alívio da constipação A cáscara sagrada é conhecida por seu efeito laxativo, que resulta da presença de antraquinonas, compostos que estimulam a motilidade intestinal, facilitando a evacuação em pacientes com constipação crônica. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Fissuras no ânus, hemorroidas e divertículos intestinais são doenças bastante frequentes e associadas à constipação. Também cabe lembrar que a prisão de ventre aumenta a chance de desenvolvimento de câncer de intestino”, alerta o gastroenterologista Ronaldo Carneiro.

2. Desintoxicação do fígado Ao promover a eliminação regular das fezes, a erva auxilia na redução da quantidade de toxinas que poderiam ser reabsorvidas pelo corpo, diminuindo assim a sobrecarga no fígado e contribuindo para a prevenção de problemas hepáticos. Essa ação de limpeza intestinal também pode favorecer a regeneração das células hepáticas, ajudando o órgão a manter sua capacidade de filtrar o sangue e metabolizar nutrientes essenciais. 3. Alívio de distúrbios digestivos A cáscara sagrada também é utilizada para ajudar a aliviar uma variedade de distúrbios digestivos. Segundo um estudo de Anderson e Whalen (2014), publicado no American Journal of Gastroenterology, a erva mostrou eficácia em melhorar a motilidade intestinal em pacientes com dispepsia funcional, aliviando sintomas como inchaço e desconforto abdominal. Adicionalmente, outro estudo conduzido por McRae (2018), publicado no Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, destacou que a cáscara sagrada pode ajudar a prevenir a formação de hemorroidas, pois promove evacuações mais suaves e menos traumáticas. 4. Melhora da saúde da pele A saúde da pele está diretamente ligada à saúde intestinal. “O intestino desempenha um papel fundamental na regulação da renovação das células epiteliais, no reparo da exposição à luz UV, na hidratação da pele, no controle da velocidade de cicatrização de feridas e na influência do microbioma da pele”, explica o dermatologista Dr. Daniel Cassiano, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Nesse sentido, é até seguro dizer que “nossa pele é o espelho externo do nosso intestino. Em termos mais simples, o intestino e a pele estão em ‘comunicação constante’”, diz o médico. Assim, a cáscara sagrada, ao melhorar a eliminação de toxinas por meio do intestino, ajuda a manter a pele mais limpa e saudável ao promover um ambiente interno menos propenso ao acúmulo de toxinas. 5. Apoio à prevenção de doenças cardiovasculares Um benefício menos conhecido da cáscara sagrada é seu potencial impacto na saúde cardiovascular. Segundo uma pesquisa realizada por Grundy et al. (2004), publicado no Journal of Clinical Lipidology, a eliminação regular de resíduos e a redução do colesterol LDL (“mau” colesterol) ajudam a diminuir o risco de doenças cardíacas. Embora a cáscara sagrada não tenha sido o foco principal deste estudo, os princípios sugerem que a eliminação eficaz de toxinas e colesterol pelo intestino pode contribuir para a saúde cardiovascular. O HDL, popularmente chamado de colesterol bom, remove as moléculas de gordura das células, permitindo que sejam eliminadas do organismo. Em contraste, “o LDL colesterol faz exatamente o contrário, fixando estas moléculas de gordura dentro das células, provocando a formação de radicais livres, que são prejudiciais ao organismo e aceleram o envelhecimento do corpo”, explica o cardiologista Allan Cembranel.

O chá de cáscara sagrada pode ajudar a aliviar desconfortos menstruais (Imagem: WIROJE PATHI | Shutterstock) 6. Regulação dos ciclos menstruais A cáscara sagrada é capaz de oferecer benefícios para a regulação do ciclo menstrual. Seu chá pode aliviar sintomas pré-menstruais como inchaço e retenção de líquidos, melhorando o conforto durante o ciclo menstrual. Isso se dá devido à sua capacidade de aliviar a constipação, o que reduz o desconforto abdominal e melhora a circulação, contribuindo para um ciclo menstrual mais regular e menos doloroso. “Neste período, as contrações uterinas aumentam, justamente para auxiliar na eliminação do endométrio. Para auxiliar neste processo, há aumento de mediadores inflamatórios locais, e isso, associado à contratilidade uterina aumentada, pode causar dor do tipo cólica”, acrescenta a ginecologista Dra. Juliana Sperandio.