5 receitas de xaropes caseiros contra a gripe

No entanto, lembre-se que eles não podem substituir o tratamento e o acompanhamento médico e devem ser utilizados com cautela para evitar efeitos colaterais. Na dúvida, consulte um profissional de saúde.

Nesta época do ano, os xaropes caseiros são uma forma natural de auxiliar no tratamento dos sintomas da gripe, como tosse, dores e mal-estar. Preparados com ingredientes como mel, ervas, frutas e especiarias, essas receitas também são uma alternativa saudável para fortalecer o sistema imunológico e promover o bem-estar geral.

Xarope de mel, limão e gengibre

Ingredientes

1 xícara de chá de mel

Suco de 1 limão-siciliano

1 colher de sopa de gengibre ralado

Modo de Preparo

Em um recipiente de vidro, coloque o mel, o suco de limão-siciliano e o gengibre ralado. Misture bem e deixe descansar em um local fresco por pelo menos 30 minutos. Tomar de 1 a 2 colheres de sopa desse xarope por dia.

Xarope de guaco com própolis

Ingredientes

8 folhas de guaco picadas

1 xícara de chá de água

1 xícara de chá de mel

10 gotas de própolis

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as folhas na água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos. Coe e acrescente o mel. Leve ao fogo brando por 5 minutos. Acrescente o própolis e misture. Conserve em um recipiente de vidro com tampa. Tomar de 1 a 2 colheres de sopa desse xarope por dia.

Xarope de hortelã e limão

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de hortelã

Suco de um limão

1 xícara de chá de mel

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Lave bem as folhas de hortelã e coloque-as em um recipiente. Ferva a água e despeje sobre as folhas de hortelã. Cubra e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e, em uma panela, combine o chá de hortelã com o mel. Aqueça a mistura em fogo baixo, mexendo até que o mel esteja completamente dissolvido. Não deixe ferver. Retire a panela do fogo e adicione o suco de limão. Mexa bem para incorporar. Deixe o xarope esfriar completamente. Transfira para um recipiente de vidro limpo e seco. Tomar de 1 a 2 colheres de sopa desse xarope por dia.