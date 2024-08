5 dicas financeiras para comprar a casa própria

A casa própria é um dos desejos mais comuns e significativos para muitas pessoas, simbolizando segurança, estabilidade e realização pessoal. Ter um lar para chamar de seu vai além da simples aquisição de um imóvel; se trata da concretização de um espaço em que se pode construir memórias, criar raízes e desfrutar de um senso de pertencimento. E, para realizar esse sonho tão simbólico, confira, a seguir, 5 dicas financeiras!

1. Planejamento orçamentário

Elabore um orçamento que inclua todas as suas despesas e receitas, identificando áreas nas quais você pode economizar. Estabeleça metas de poupança mensais destinadas especificamente à compra da casa, ajustando seus hábitos de consumo para maximizar suas economias.

No caso, lembre-se que os ajustes não são um castigo, mas apenas uma forma de alcançar os seus objetivos futuros, sejam eles ligados à casa própria ou a outros. “Daí, sim, talvez você descubra que precisa cortar ou reduzir o lazer do fim de semana, porque talvez ele não traga a mesma sensação de poder fazer uma viagem com a família. Por isso, não é simplesmente cortar, mas fazer escolhas e definir o que é prioridade naquele momento”, diz a planejadora financeira Lueny Santos, do Papo de Valor.