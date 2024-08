8 dicas para se preparar para a fertilização in vitro

Veja como alguns cuidados são importantes para aumentar as chances de sucesso do tratamento

Diversos casos de infertilidade podem ser tratados com a fertilização in vitro (FIV). Se o médico recomendou o método para o seu caso, é essencial aprender como se preparar para o procedimento, aumentando as probabilidades de sucesso. Para entender melhor essa preparação, o Dr. Rodrigo Rosa, especialista em Reprodução Humana e diretor clínico da clínica Mater Prime, em São Paulo, dá algumas dicas. Confira a seguir!

3. Medicação

Se o casal for encaminhado para um tratamento de FIV, a mulher precisará tomar determinadas medicações hormonais. “Os medicamentos hormonais servem para estimular o crescimento e recrutamento dos folículos existentes naquele ciclo menstrual no ovário. Com isso, há mais folículos crescendo e, na aspiração, maior número de óvulos coletados. O controle dessa estimulação é realizado por meio de ultrassonografia e também por exames de sangue, que colaboram na identificação do momento correto de fazer a coleta dos óvulos”, explica o Dr. Rodrigo Rosa.

4. Duração da FIV

A primeira fase é a de estímulo ovariano, coleta de óvulos e coleta de sêmen, com a união de ambos os gametas no laboratório e o desenvolvimento desses embriões. “Esse estágio dura entre 13 e 14 dias e os embriões se desenvolvem de três a cinco dias no laboratório”, explica.

Conforme o médico, a transferência do embrião pode ser feita no mesmo ciclo menstrual, o que ocorre em 10% dos casos apenas, ou um ciclo menstrual seguinte. “Nesses casos, os embriões são congelados, a mulher menstrua de novo, e a transferência de embrião é realizada de 17 a 20 dias após a menstruação. O tratamento como um todo demoraria entre 45 e 50 dias”, diz.