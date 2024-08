7 dicas para começar a praticar trail run

Veja como se preparar adequadamente para as corridas em trilhas sem prejudicar a saúde

Iniciar sua jornada no trail run exige atenção aos detalhes, começando pelo equipamento. A escolha de um tênis apropriado é essencial, já que os terrenos acidentados e irregulares exigem maior aderência e estabilidade. O mercado brasileiro oferece diversas opções de calçados projetados especificamente para trilhas, variando conforme o tipo de terreno.

Para começar esta jornada de forma segura e eficaz, é essencial entender aspectos únicos do trail run. A seguir, confira 7 dicas que irão guiá-lo nesse novo caminho de descobertas!

Correr é uma maneira de se libertar das tensões do cotidiano, mas o asfalto e o concreto podem limitar essa experiência. Para aqueles que desejam explorar algo além, o trail run, ou corrida em trilhas, oferece uma combinação única de esforço físico e imersão na natureza. Diferentemente das corridas urbanas, tal modalidade se dá em ambientes naturais, como florestas, montanhas e terrenos irregulares, onde os desafios são tão imprevisíveis quanto as recompensas visuais.

“O calçado deve oferecer estabilidade, possuir um tamanho adequado para seu pé e, claro, ser confortável. Além disso, o tênis escolhido deve estar de acordo com o seu tipo de pé e pisada, a atividade física que será praticada, o solo e a qualidade do amortecimento”, explica o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Além dos tênis, é importante considerar roupas leves e respiráveis, mochilas de hidratação e bastões de caminhada, que auxiliam na manutenção do equilíbrio e reduzem o impacto nas articulações.

2. Conheça o terreno e as condições climáticas

Cada trilha possui suas particularidades, e o conhecimento prévio do terreno pode fazer toda a diferença. Estudar a elevação, o tipo de solo e as condições climáticas do local escolhido evita surpresas desagradáveis durante a corrida.