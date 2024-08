A cúrcuma, rica em curcumina, oferece propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias (Imagem: Rostovtsevayu | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Originária da Ásia, a cúrcuma é valorizada pelo seu uso culinário, mas também pelos inúmeros benefícios à saúde que oferece. A cor dourada e o sabor levemente amargo são apenas a superfície de suas qualidades. A curcumina, seu principal componente, tem propriedades terapêuticas que incluem a capacidade de combater inflamações e atuar como antioxidante natural. Integrar a cúrcuma na alimentação pode, nesse sentido, ser uma decisão estratégica para quem busca melhorar a qualidade de vida. Sendo assim, confira a seguir 7 dicas para inserir a cúrcuma na dieta! 1. Aproveite a cúrcuma em sopas e caldos Incorporar a cúrcuma em sopas e caldos é uma maneira eficaz de garantir a ingestão regular. Ao preparar o prato, adicione a cúrcuma logo no início do cozimento, permitindo que o tempero se integre profundamente aos sabores. Ela se dissolve melhor em líquidos quentes, o que facilita a absorção de seus compostos bioativos, como a curcumina, pelo organismo. Para maximizar os benefícios, combine-a com pimenta-do-reino, que contém piperina, um composto que melhora significativamente a biodisponibilidade da curcumina.

2. Utilize a cúrcuma em marinadas para carnes e legumes Marinar carnes e legumes com cúrcuma antes de grelhar, assar ou cozinhar intensifica o sabor e os benefícios nutricionais. Prepare uma marinada com óleo vegetal, cúrcuma, alho, gengibre e um pouco de limão, que também auxilia na absorção dos nutrientes. Ao deixar os alimentos marinando por algumas horas, garante-se que os ingredientes penetrem bem, resultando em um prato saboroso e nutritivo. 3. Misture a cúrcuma em smoothies e bebidas funcionais Adicionar cúrcuma em smoothies e bebidas funcionais é uma prática simples e altamente benéfica. Ao preparar a bebida, inclua uma pitada de cúrcuma com ingredientes como leite de coco, gengibre e frutas ricas em vitamina C, como laranja ou abacaxi. Tal combinação potencializa os efeitos antioxidantes, protegendo o organismo contra os radicais livres. Uma dica é aquecer levemente o leite de coco antes de misturar a cúrcuma, pois isso pode melhorar ainda mais a absorção da curcumina. 4. Enriqueça molhos e condimentos com cúrcuma Ao preparar molhos para saladas, massas ou como acompanhamento para carnes, adicione uma pequena quantidade de cúrcuma. O tempero não só intensifica a cor, mas também eleva o valor nutricional do prato. Para aumentar a absorção da curcumina, utilize azeite de oliva como base para os molhos e acrescente ingredientes como alho e vinagre de maçã, que podem complementar os benefícios da cúrcuma.

5. Utilize a cúrcuma em receitas para dar cor A cúrcuma pode ser uma opção acessível e nutritiva para dar cor aos pratos. Em receitas como risotos, paellas ou até no preparo de pães e massas, a cúrcuma confere uma coloração vibrante e um leve sabor terroso. Além disso, você acrescenta um poderoso antioxidante natural à receita, promovendo uma alimentação mais rica e saudável. A cúrcuma pode ser aproveitada no café da manhã, oferecendo um começo de dia com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes (Imagem: New Africa | Shutterstock) 6. Cúrcuma no café da manhã Começar o dia com uma dose de cúrcuma é possível ao incorporá-la em ovos mexidos ou na aveia matinal. No preparo dos ovos, adicione a cúrcuma com sal e pimenta-do-reino. Na aveia, uma pitada de cúrcuma pode ser misturada durante o cozimento, especialmente quando combinada com leite vegetal, mel e canela. Essa prática não só melhora o valor nutricional do café da manhã, mas também oferece um começo de dia com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.