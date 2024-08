Veja por que os brasileiros são apegados à casa própria

Mais do que um espaço físico, o lar é um ambiente de afetividade e desenvolvimento pessoal

Comprar um imóvel é o objetivo de 33% dos brasileiros que têm investimentos financeiros, segundo dados da edição 2024 do Raio-X do Investidor, levantamento produzido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capital (Anbima) em parceria com o DataFolha.

Ainda que esteja no topo da lista de desejos, a casa própria representa muito mais do que segurança financeira, patrimônio sólido, renda ou diversificação da carteira de investimentos. A verdade é que os brasileiros têm uma relação afetiva e de apego com o lar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A casa, além de ser reflexo de uma época e de costumes, influencia a qualidade de vida das pessoas. É muito mais do que um lugar para se morar, é o lugar onde memórias, identidades e sonhos são construídos”, diz Flávia Iankowski Claro Pereira, arquiteta, urbanista e professora do curso de Arquitetura e Urbanismo do UniCuritiba – instituição que integra a Ânima Educação.