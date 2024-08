Horóscopo do dia: confira a previsão de 20/8 para os 12 signos

As energias dos astros afetarão a terça-feira dos signos (Imagem: andriano.cz | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Nesta terça-feira, as configurações astrais trazem uma variedade de influências para cada signo, fazendo com que as energias do dia sejam sentidas de formas diferentes. Para entender como melhor lidar com esses desafios e aproveitar as oportunidades, é fundamental conferir as previsões astrológicas. Isso ajudará você a se alinhar com as energias cósmicas e a encontrar equilíbrio e clareza. Veja! Áries O ariano deverá voltar a atenção para dentro de si (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) O dia pedirá que você desacelere o ritmo e se recolha mais, voltando a atenção para dentro de si. Busque cuidar das emoções e acolher a carência e a autocobrança que poderão surgir, tratando a si com mais amorosidade. Poderá estar mais sensível e confuso(a). Por isso, se apoie na espiritualidade para ter mais equilíbrio e clareza.

Touro O taurino se deparará com a necessidade de se recolher (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) Estará mais envolvido(a) com os amigos e com os trabalhos ou projetos em grupo, mas também se deparará com a necessidade de se recolher e cuidar melhor da sua energia e das suas emoções. Por isso, será importante encontrar equilíbrio entre essas demandas. Atos de caridade e solidariedade poderão te ajudar. Gêmeos O geminiano estará mais envolvido com a vida social, especialmente com os amigos (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com a vida social, especialmente com os amigos. Além disso, sua presença será mais solicitada para movimentos solidários para beneficiar o coletivo. Todavia, poderá se deparar com um certo desânimo e com empecilhos que gerarão insegurança, podendo aumentar a autocrítica. Câncer O canceriano sentirá necessidade de cuidar daquilo que deseja para o futuro (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) Você estará mais envolvido(a) com a vida profissional e sentirá necessidade de cuidar daquilo que deseja para o futuro. Seu senso de realidade poderá fazer com que perceba a importância de planejar e direcionar sua energia para isso. Entretanto, a oscilação emocional e a insegurança poderão te afetar.

Leão O leonino entrará em uma fase com mais energia (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) Após alguns dias de contato com as sombras e os medos, você entrará em uma fase com mais energia. Apesar disso, poderá se deparar com excesso de cobrança e com alguns empecilhos que atrasarão seus planos, podendo gerar pessimismo. Procure acolher esses sentimentos e controlar os ânimos para evitar agir precipitadamente. Virgem O virginiano estará mais envolvido com a vida afetiva (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com a vida afetiva e os acontecimentos nos relacionamentos te afetarão. Todavia, as oscilações emocionais poderão influenciar o equilíbrio da relação amorosa. Além disso, poderá se sentir mais carente e apreensivo(a), agindo de maneira precipitada e impulsiva. Acolha as emoções para se equilibrar. Libra O libriano estará mais envolvido com os afazeres cotidianos (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) Você estará mais envolvido(a) com os afazeres cotidianos. Será um dia em que as emoções interferirão de maneira significativa em sua produtividade. O excesso de afazeres poderá te impedir de fazer tudo como gostaria. Será preciso estabelecer limites, se comprometendo somente com o que é possível para você.

Escorpião O escorpiano desejará viver tudo de maneira mais intensa e emocionante (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock) Hoje desejará viver tudo de maneira mais intensa e emocionante e estará com as emoções estarão à flor da pele. Você poderá se apaixonar com mais facilidade, seja por alguém ou por algum novo projeto. Todavia, tenha atenção, pois poderá ser algo temporário. Dedique um tempo para cuidar da sua relação consigo, pois isso te ajudará a se equilibrar. Sagitário O sagitariano estará mais envolvido emocionalmente com as questões do lar e dos familiares (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)