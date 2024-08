5 receitas da culinária coreana para você fazer em casa

Mandu (Imagem: brand1st | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A culinária sul-coreana tem conquistado o paladar ao redor do mundo e está mais em alta do que nunca. Com o avanço dos filmes coreanos e doramas, a gastronomia local despertou o interesse do público, que tem buscado cada vez mais opções de receitas para incluir no cardápio. Neste quesito, pratos tradicionais como kimchi, bibimbap e mandu se tornaram conhecidos pelo mundo, oferecendo uma explosão de sabores. Pensando nisso, abaixo, te ensinamos a preparar essas e outras delícias. Confira! Mandu Ingredientes Massa 2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/4 de colher de chá de sal

450 ml de água Recheio

300 g de tofu picado

picado 10 folhas de repolho chinês

300 g de broto de soja

50 g de noodle de soja

100 g de cebolinha picada

1 clara de ovo

2 colheres de sopa de alho descascado e picado

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de óleo de gergelim

Água para cozinhar Modo de preparo No vapor, cozinhe o repolho e o broto de soja até ficarem macios. Em uma panela, coloque os noodles de soja, cubra com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Cozinhe por 6 minutos e desligue o fogo. Escorra a água e reserve. Com a ajuda de uma faca, pique o repolho, o broto de soja e os noodles e coloque em um recipiente. Adicione o tofu, o alho, a cebolinha, o óleo de gergelim, a clara de ovo, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Reserve. Em uma batedeira, coloque todos os ingredientes da massa e bata por 5 minutos. Transfira para um recipiente, cubra com um pano úmido e deixe descansar por 30 minutos. Após, disponha a massa em uma superfície lisa e abra com a ajuda de um rolo até ficar bem fina. Corte em círculos de 10 cm e recheie com os legumes. Feche as laterais com água e cozinhe no vapor por 15 minutos. Sirva em seguida. Jajangmyeon Ingredientes 500 g de macarrão udon

150 g de pasta de soja preta coreana (jajang)

400 g de lombo suíno cortado em cubos

2 cebolas descascadas e picadas

1/4 de repolho cortado em cubos

cortado em cubos 300 ml de água

1 abobrinha cortada em cubos

1 colher de chá de amido de milho dissolvido em um pouco de água

4 ovos fritos com a gema mole

1 pepino japonês cortado em tiras

Óleo de gergelim a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a pasta de soja preta coreana e refogue por 4 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque a carne, a cebola e o repolho e leve ao fogo médio para refogar até a carne perder a cor avermelhada. Após, acrescente a pasta de soja preta coreana e a água e reduza o fogo. Tampe e deixe cozinhar por 10 minutos. Junte a abobrinha e cozinhe por mais 3 minutos. Adicione o amido de milho e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e reserve.

Em outra panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Disponha o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e distribua o macarrão em pratos fundos. Cubra com o molho, um ovo e o pepino. Sirva em seguida. Sigeumchi-namul Ingredientes 1 l de água

1 colher de chá de sal

Folhas de 1 maço de espinafre

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e cortada em fatias

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado

1 colher de sopa de sementes de gergelim torradas

Água e pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque as folhas de espinafre, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 45 segundos. Desligue o fogo, retire as folhas da panela e coloque em um recipiente com água e pedras de gelo. Após, disponha as folhas em um recipiente, adicione o restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Sirva em seguida. Kimchi (Imagem: Nungning20 | Shutterstock)

Kimchi Ingredientes 2 acelgas

2 colheres de sopa de gengibre ralado

1 nabo cortado em fatias

cortado em fatias 1 maço de cebolinha picado

Sal e pimenta vermelha em pó a gosto Modo de preparo Com o auxílio de uma faca, corte as folhas de acelga ao meio e tempere com sal. Faça uma pilha com elas e deixe descansar por 4 horas. Após, lave as folhas em água corrente e disponha em um recipiente. Adicione o nabo, a pimenta vermelha e o gengibre e tampe. Deixe descansar de um dia para o outro e sirva em seguida. Dica: você também pode substituir o nabo por pepino ou rabanete. Bibimbap com carne moída Ingredientes 1 xícara de chá de arroz japonês

2 pepinos cortados em rodelas

1 cenoura cortada em tiras

cortada em tiras 2 colheres de sopa de óleo de gergelim

200 g de carne moída

4 ovos

Semente de gergelim tostadas, cebolinha picada e pasta de pimenta a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em água corrente, lave o arroz até a água sair transparente. Disponha em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até a água secar. Desligue o fogo, tampe a panela e cozinhe no vapor por mais 5 minutos. Reserve. Em outra panela, coloque metade do óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Desligue o fogo e reserve.