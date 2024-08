5 dicas para viver plenamente após os 50 anos

O Censo de 2022, realizado pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que há cerca de 22 milhões de pessoas com mais de 65 anos, o que corresponde a 11% da população. O Brasil está em ritmo de acelerado envelhecimento: em 2030, haverá mais idosos do que crianças.

1. Perceber e superar o etarismo que existe dentro de nós

É forte o preconceito social contra o envelhecimento, que enaltece a juventude e considera os idosos como feios e descartáveis. Quando reproduzimos esse preconceito até mesmo sem o perceber, limitamos nossas escolhas e deixamos de aproveitar muitos presentes que a vida nos oferece. O envelhecimento, como as demais fases da vida, é época de transformações.

2. Manter acesa a chama da curiosidade e a abertura para novos interesses

Isso inclui desenvolver novos talentos, em especial após a aposentadoria ou da redução do ritmo de trabalho. É um recurso importante para a prevenção da depressão.

3. Cultivar um reservatório de boas lembranças

Nosso cérebro está programado para fixar na memória as experiências negativas. É necessário direcionar nossa atenção para as experiências positivas, “saborear os bons momentos”. Com essa disposição, descobrimos muitos momentos do cotidiano que podem fazer parte desse reservatório de boas lembranças: contemplar uma bela paisagem, saborear com calma uma refeição preparada com carinho, apreciar uma boa conversa. Esse reservatório nos ajuda a enfrentar os períodos difíceis que acontecem na vida de todos nós.