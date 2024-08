4 dicas para não cair em golpes do Pix

Segundo pesquisa da ACI Worldwide, em parceria com a GlobalData, o total de perdas com golpes aplicados pelo Pix deve ultrapassar cerca de R$ 3,7 bilhões no Brasil até 2027. Nessas fraudes, os criminosos coagem a vítima a fornecer as senhas ou realizar transferências para a conta dos golpistas.

Para a educadora financeira Aline Soaper, essa transação bancária é prática e ágil, exigindo atenção por parte dos consumidores. “Antes de fazer uma transferência, é importante conferir se o número e o nome de quem vai receber o Pix são os mesmos; a mudança de uma letra no e-mail ou um número no telefone transfere o dinheiro para outra pessoa”, alerta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre os golpes mais comuns, estão as clonagens do número do WhatsApp com pedidos de dinheiro emprestado via Pix, falsos recibos e o fraudador entrando em contato como funcionário de banco, para o cliente cadastrar uma chave Pix ou informar que precisa fazer um teste para regularizar um suposto cadastro.