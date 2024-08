Veja os sintomas e como prevenir a cistite

A hidratação constante é necessária para manter o funcionamento ideal do organismo e, com isso, a vontade de ir ao banheiro se torna frequente. Porém, especialistas alertam que é preciso atenção à frequência maior ao banheiro, pois ela pode indicar problemas de saúde como incontinência urinária, doenças relacionadas ao diabetes ou cistite.

Segundo o nefrologista e professor do curso de medicina da Unic Beira Rio, Dr. Jonathan Feroldi, a regularidade entre as micções interfere na qualidade de vida e os sinais não devem ser negligenciados. “A cistite é uma inflamação da bexiga urinária, que pode ser desencadeada por infecções bacterianas, irritações químicas, entre outras causas. A forma mais comum de cistite é a cistite bacteriana, causada por bactérias, sendo a Escherichia coli, que entra na uretra e alcança a bexiga, a mais corriqueira”, esclarece.

Mulheres são mais afetadas por infecções urinárias

As mulheres são as mais afetadas pelas infecções urinárias baixas. Isso acontece devido a possuírem uma uretra mais curta e a maior proximidade dela com as bactérias da região anal, sendo, por isso, muito importante para elas desenvolverem práticas de higiene e hábitos saudáveis, cruciais na prevenção dessa condição, explica o Dr. Jonathan Feroldi, tais como: