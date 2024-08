6 dicas para economizar com o enxoval do bebê

Durante a gravidez, os preparativos com o enxoval são essenciais para garantir o bem-estar da mãe e do bebê. Eles vão desde a escolha dos produtos essenciais para o recém-nascido, como roupas e itens de higiene, até a organização do ambiente doméstico. Apesar de ser um período de grandes expectativas e muitos sentimentos, ele requer muitos gastos, o que pode afetar o orçamento familiar. Pensando nisso, separamos algumas dicas sobre como economizar nos preparos. Confira!

1. Faça uma lista de prioridades

Identifique o que é essencial e o que pode ser adiado ou substituído por opções mais econômicas. Foque em itens indispensáveis como berço, carrinho e produtos básicos de higiene.

2. Compre produtos usados

Muitos itens para bebês, como móveis e roupas, podem ser adquiridos em bom estado e a um preço reduzido em brechós ou grupos de troca. Além de ser uma opção mais acessível, a compra de produtos usados reduz o desperdício e o impacto ambiental, promovendo um consumo mais consciente.