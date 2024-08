Horóscopo semanal: previsão dos signos de 19 a 25 de agosto de 2024

Os próximos dias serão intensos e delicados nos relacionamentos (Imagem: Mr.Attapol Kla-asa | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O Sol em Leão seguirá em aspecto tenso com Urano e fará conjunção com Mercúrio retrógrado. Isso implicará uma fase tensa, com as emoções à flor da pele. Além disso, devido à dificuldade em ter clareza e à necessidade de mudanças radicais, a tendência será de atitudes precipitadas e equivocadas. Vênus em Virgem seguirá em aspecto tenso com Marte e Júpiter – planetas que estarão em conjunção com Saturno. Esses movimentos propiciarão uma fase delicada nos relacionamentos. Afinal, a tendência será de críticas, inseguranças e cobranças. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Marte e Júpiter em conjunção farão aspecto tenso com Saturno e Vênus, indicando um período propenso para irritações, exageros, decisões precipitadas e conflitos nas relações. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries O ariano estará mais suscetível a dores de cabeça, especialmente caso se deixe levar pela ansiedade (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock) Nesta semana, você se envolverá mais com a rotina. Ao mesmo tempo, haverá tensões, com imprevistos e mudanças repentinas que poderão gerar ansiedade e reações precipitadas. Além disso, você estará mais suscetível a dores de cabeça, especialmente caso se deixe levar pela ansiedade e resista às novas transformações. Por isso, use a criatividade e a intuição para encarar os imprevistos e tente perceber o que precisa mudar para viver de maneira mais alinhada com os seus ideais. No setor afetivo, poderão ocorrer situações confusas e ânimos exaltados. Portanto, evite tomar decisões importantes e procure se recolher.

Touro O taurino se conectará mais com a sua essência (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock) Você se conectará com a sua essência. Todavia, também tenderá a lidar com situações inesperadas, o que gerará tensões e fará com que confronte o seu ego e olhe os cenários de maneira mais ampla. Ainda neste período, haverá a possibilidade de sentir tensão e ansiedade, bem como agir de maneira impulsiva e precipitada. Logo, controle os ânimos, acolha as emoções e se fortaleça em sua conexão consigo. De modo geral, esta será uma semana de aflições e, por isso, será essencial manter a calma para evitar rompimentos, gastos por impulso e mal-entendidos.

Gêmeos O geminiano poderá se impactar por imprevistos e mudanças repentinas (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock) Ao longo deste período, você se conectará mais com o ambiente familiar, com as suas emoções e memórias. A fase será de busca por segurança emocional, mas você tenderá a se impactar por imprevistos e mudanças repentinas, o que poderá levar a desentendimentos. Existirá a possibilidade de reformas ou outras transformações na casa. De qualquer modo, se prepare para lidar com os novos cenários. Assim, evitará tensões. Por fim, o momento se mostrará ideal para inovar e fazer algumas mudanças no seu lar, deixando tudo mais prático e do seu jeito.

Câncer O canceriano viverá um período muito agitado no setor social (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock) Você viverá um período muito agitado no setor social. Haverá novas informações e pessoas chegando em sua vida. Além disso, possivelmente ocorrerão mudanças. A tendência será que tudo isso deixe a sua mente inquieta e com dificuldade para ter clareza. Logo, evite iniciar algum curso ou estudo nestes dias, pois poderá se precipitar e fazer algo que não está em sintonia com o que deseja realizar. No setor profissional, procure ter atenção, pois poderá cometer enganos com facilidade e criar muitas expectativas irreais em relação ao futuro, vindo a se frustrar.

Leão Os valores internos do leonino poderão ser remexidos de alguma forma (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock) Fase de organização no setor financeiro. Apesar dos seus esforços para encontrar mais estabilidade, a tendência será que se depare com diversos imprevistos, o que abalará a sua segurança e trará tensões. Ainda neste período, os seus valores internos tenderão a ser remexidos de alguma forma. Portanto, se atente para analisá-los, busque compreender se ainda fazem sentido para você e quais modificações serão necessárias. Já as relações sociais serão movimentadas e com a propensão a ânimos exaltados. Desse modo, poderão ocorrer desentendimentos. Por fim, a inclinação será que se sinta mais carente e que inseguranças apareçam no âmbito afetivo.