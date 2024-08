5 receitas com oleaginosas para incluir na dieta

As oleaginosas, como a castanha-de-caju, o amendoim e as nozes, contêm vitaminas e gorduras vegetais que trazem uma série de benefícios ao corpo. Com frequência, elas aparecem nas dietas como aliadas para quem deseja perder peso, promovendo saciedade e ajudando a reduzir o risco de doenças.

Unte uma forma de bolo inglês com óleo de milho e enfarinhe com farinha de trigo integral. Disponha a massa sobre ela, polvilhe com as nozes e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Em uma batedeira, coloque as claras de ovo e bata até obter o ponto de neve. Adicione as gemas, o açúcar mascavo, a banana amassada, o óleo de milho e bata por 4 minutos. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o fermento químico e misture. Despeje sobre a mistura reservada e mexa para incorporar. Junte o leite quente e as nozes e misture.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e coloque os biscoitos sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Pincele com o ovo e decore com as castanhas-de-caju. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Farofa de castanhas e sementes

Ingredientes

100 g de sementes de girassol sem casca

100 g de nozes

100 g de amêndoas

100 g de castanha-do-pará

50 g de sementes de gergelim

100 g de linhaça moída

1 xícara de chá de quinoa em flocos

100 g de farelo de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as sementes de girassol, as nozes, as amêndoas e as castanhas-do-pará e bata até obter uma farofa. Transfira para uma panela, adicione as sementes de gergelim, a linhaça, os flocos de quinoa e o farelo de aveia e misture. Leve ao fogo médio para tostar levemente. Desligue o fogo e sirva em seguida.