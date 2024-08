Veja as últimas inovações na cirurgia vascular

Em 15 de agosto é celebrado o Dia do Cirurgião Vascular, uma data dedicada a reconhecer o trabalho desses profissionais que atuam em uma das especialidades mais complexas da medicina. Em um mundo no qual as doenças circulatórias estão se tornando cada vez mais comuns, os cirurgiões vasculares estão na linha de frente da inovação médica, oferecendo tratamentos que salvam vidas e melhoram consideravelmente o bem-estar dos pacientes.

A atuação desses profissionais vai muito além do tratamento de varizes e telangiectasias. Eles desempenham um papel essencial no diagnóstico e manejo de doenças vasculares graves e são importantes para outras áreas médicas. Além disso, contribuem para a saúde integral da população por meio de campanhas de prevenção e conscientização, promovendo a educação sobre condições vasculares e incentivando hábitos saudáveis.

Novas tecnologias remodelam tratamentos

As novas tecnologias têm desempenhado um papel fundamental no avanço da cirurgia vascular. Procedimentos minimamente invasivos, como a angioplastia, uso de stents, ablação endovenosa e reparo endovascular de aneurismas (EVAR), estão revolucionando a prática, diminuindo o tempo de recuperação, reduzindo riscos e melhorando os resultados. Ferramentas avançadas de diagnóstico, como ultrassonografia doppler tridimensional, angiotomografia e angiorressonância magnética, permitem diagnósticos mais precisos e um planejamento cirúrgico mais eficaz.