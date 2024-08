5 vitaminas caseiras para aumentar o consumo de frutas

As frutas são indispensáveis em qualquer dieta. Repletas de vitaminas, nutrientes e fibras, elas oferecem diversos benefícios para o corpo, incluindo o bom funcionamento do intestino, redução do colesterol ruim e prevenção de infecções. Além de todos esses benefícios, elas não têm calorias em excesso, logo, podem ser combinadas e harmonizadas em várias preparações saudáveis, como as vitaminas.

Por isso, abaixo, confira como preparar algumas opções deliciosas dessa bebida para aumentar a variedade de frutas no seu cardápio!

Vitamina de kiwi e hortelã

Ingredientes

2 kiwis descascados

descascados 1 banana descascada e picada

1 punhado de folhas de hortelã

1/2 xícara de chá de leite gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.