Conheça o Direito Administrativo, cobrado em concursos públicos

Todos os canais da TV aberta e os serviços de transporte pertencem ao Estado, que poderá repassar esses serviços aos particulares (pessoas ou empresas), mediante regras próprias do Direito Administrativo. Da mesma forma, o funcionamento da “máquina administrativa”, as compras feitas pelo governo, a construção de escolas, rodovias, hospitais, a educação, a saúde, a segurança pública, entre outros, estão sujeitos às regras e aos princípios desse ramo do Direito.

No Direito Privado, as partes estão no mesmo nível, ou seja, quando emitimos um cheque para pagamento de uma compra, e, caso haja controvérsia, a questão deverá ser resolvida levando-se em conta a igualdade jurídica das partes, respeitando direitos e obrigações de cada uma delas. São exemplos de ramos do Direito Privado o Direito Civil e o Direito Comercial.

Tendo em vista que o Direito Administrativo é um ramo do Direito Público, precisamos compreender a diferença entre Direito Público e Direito Privado. Este último é o ramo do Direito em que são estudadas as relações entre pessoas, sejam elas naturais ou jurídicas (empresas, por exemplo).

Direito Público

Já no Direito Público, um dos lados da relação é o Estado. Como este representa a coletividade, isto é, o interesse de todos, é natural que os interesses do Estado prevaleçam sobre os interesses individuais de uma pessoa, certo? Errado. Sabemos que, no Direito Privado, as partes estão no mesmo nível e, no Direito Público, o Estado está em posição de superioridade.

Observamos, porém, que as prerrogativas do Estado nunca são absolutas. Se, por um lado, temos a supremacia do interesse público, é necessário também conciliar isso com outros princípios: o da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa, dentre outros. Ou seja, o Estado não pode agir de maneira arbitrária, sem obedecer aos dispositivos legais e sem respeitar os direitos e as garantias individuais.