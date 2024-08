5 dicas para se preparar para a prova da Fuvest

Com a prova da Fuvest se aproximando, o tempo é o maior aliado – ou inimigo – na busca pelo sucesso. O vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular se trata, de fato, de um dos mais almejados do Brasil, atraindo milhares de candidatos todos os anos. Com a primeira fase da prova marcada para 17 de novembro e a segunda fase agendada para os dias 15 e 16 de dezembro de 2024, a ansiedade pode bater à porta nestes últimos meses.

Segundo o coordenador do Curso Anglo Madson Molina, a preparação para o exame é imprescindível e pode fazer toda a diferença na nota do participante. O profissional destaca, nesse contexto, a importância de um bom plano de estudos e momentos de lazer para manter o equilíbrio. “É fundamental que também haja momentos de lazer. Já nos períodos de estudos, manter o foco e planejamento é fundamental. Dentro deste contexto, a rotina para o vestibulando é uma das chaves do sucesso”.

Temáticas mais presentes na Fuvest

A Fuvest, conhecida por suas questões específicas, exige uma preparação direcionada, principalmente quando o tempo começa a ficar escasso. Madson Molina sugere que os estudantes priorizem os conteúdos mais recorrentes, afinal, por ser uma prova que possui assuntos muito específicos, neste momento, em que o tempo de preparação começa a ficar escasso, é importante dar atenção às temáticas de maior incidência. Ele também reforça a necessidade de planejamento e foco nos estudos, sem esquecer de momentos de lazer para manter o equilíbrio.