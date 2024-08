3 salgados que fazem sucesso em eventos

Para ajudar quem está planejando encontros ou reuniões sociais, o chef Moraes Sous, do Grupo PHD Eventos, ensina 3 receitas de salgados campeãs nos pedidos, que mais têm aceitação pelo público e foram pensadas para quem for receber uma quantidade maior de pessoas em casa ou mesmo no local de trabalho.

As confraternizações desempenham um papel fundamental na melhoria das relações interpessoais, tanto no ambiente corporativo quanto entre amigos e familiares, e um dos pontos-chave para acertar em cheio no evento é um bom cardápio.

Em uma panela, aqueça, em fogo médio, o azeite e a manteiga. Adicione o alho-poró e refogue até que fique macio. Tempere com a pimenta-do-reino, o alecrim e o sal. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela grande, misture a nata, os ovos, o parmesão ralado e a noz-moscada. Adicione a muçarela e misture bem. Reserve.

Bolinho de bacalhau

Ingredientes

3 kg de batatas descascadas

5 kg de bacalhau sem espinhas

sem espinhas 1 xícara de chá de azeite de oliva

400 g de farinha de trigo

Sal para cozinhar

Água para cozinhar

Óleo para fritar

3 dentes de alho picados

1 cebola grande picada

500 g de alho-poró em rodelas

Modo de preparo

Massa

Em uma panela em fogo médio, cozinhe as batatas em água com sal até que fiquem bem macias. Escorra e amasse as batatas, formando um purê. Reserve. Em outra panela, cozinhe o bacalhau em água com o azeite até que esteja bem macio. Depois, desfie o bacalhau, removendo todas as espinhas. Reserve. Em uma panela, refogue o alho e a cebola no azeite até dourar. Acrescente o alho-poró e refogue até que fique macio. Reserve.

Montagem

Em uma panela grande, misture o refogado de alho, cebola e alho-poró com o bacalhau desfiado e leve ao fogo médio. Acrescente o purê de batatas e misture bem. Aos poucos, adicione a farinha de trigo, misturando continuamente para evitar a formação de grumos. Continue mexendo até que a massa esteja homogênea e comece a soltar do fundo da panela. Deixe a massa esfriar um pouco. Com as mãos, faça bolinhas de aproximadamente 20 g cada.

Aqueça o óleo em uma panela funda. Frite as bolinhas de bacalhau até que estejam douradas e crocantes. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.