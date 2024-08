4 dicas de looks para eventos diurnos

“Precisamos considerar também que esses encontros muitas vezes têm início no meio da tarde e se prolongam até o início da noite. Com isso, detalhes como laços conferem sofisticação e tiram o look do básico. Materiais como seda com elastano em estampas bem alegres também ficam bem interessantes”, explica.

Para eventos diurnos, escolha vestidos com amarração e tecidos de tricoline (Imagem: Karine Basilio)

2. Vestidos e conjuntos

Em relação às peças, a primeira dica é usar um vestido no estilo amarração, que permite fazer esse laço. “O tecido de tricoline, por exemplo, dá um brilho sutil, porém discreto”, diz a especialista. O uso de conjuntos de estampa gráfica, ou uma “não estampa”, como ela chama, permite combinar com outras peças e acessórios com facilidade.