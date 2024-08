3 receitas de chá de alecrim e seus benefícios para a saúde

O alecrim, cientificamente chamado de Rosmarinus officinalis, se trata de uma planta aromática originária da região do Mediterrâneo, famosa por seu uso culinário e medicinal. Crescendo em altitudes variadas, essa erva é valorizada por seu sabor marcante, mas também pelas propriedades terapêuticas atribuídas a ela.

Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio. Assim que começar a borbulhar, adicione os ramos de alecrim e abaixe o fogo. Ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e adicione a pimenta-caiena. Misture bem. Adoce com mel e sirva imediatamente.

O alecrim e a pimenta-caiena no chá ajudam a melhorar a circulação, a aumentar a energia e a contribuir para o bem-estar geral do corpo.

Chá de alecrim com casca de abacaxi e hortelã

Esse chá refrescante contribui para a saúde do sistema digestivo, melhora a circulação sanguínea e ajuda na desintoxicação do corpo.

Ingredientes

1 ramo de alecrim fresco

Cascas de 1 abacaxi higienizada e picada

1 l de água

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela grande, adicione as cascas de abacaxi e leve ao fogo médio para ferver por 10 minutos. Após esse tempo, adicione o alecrim e as folhas de hortelã. Retire do fogo, tampe e deixe a infusão descansar por mais 5 minutos. Coe e sirva em seguida.