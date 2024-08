10 alimentos que ajudam a melhorar a saúde do coração

1. Azeite de oliva

Nem toda gordura é prejudicial para a saúde. O azeite de oliva configura um exemplo, tendo em sua composição a gordura monoinsaturada. Estudos publicados mostram que essa substância contribui com a saúde do coração e diminui os riscos de AVC (Acidente Vascular Cerebral). Além disso, é rico em ácidos graxos monoinsaturados, que reduzem as taxas de colesterol ruim (LDL) e aumentam o bom (HDL). Assim, nos protegemos do acúmulo de placas gordurosas nos vasos sanguíneos.

2. Aveia

As fibras da aveia ajudam a manter níveis regulares de glicose no sangue, prevenindo o diabetes. É importante ressaltar que as altas taxas de açúcar podem afetar as paredes dos vasos sanguíneos e, consequentemente, interferir na circulação de sangue.

3. Linhaça ou óleo de linhaça

Têm ação anti-arritmia, controlando os batimentos cardíacos e, como consequência disso, ainda ajudam a prevenir a hipertensão.