A laranja é uma fruta saborosa, nutritiva e incrivelmente fácil de incorporar na alimentação diária. Com seu sabor refrescante e levemente doce, é uma excelente opção para lanches, sucos ou como ingrediente em diversas receitas. Além disso, seu consumo regular contribui para o bem-estar geral, tornando-se uma aliada valiosa para uma vida mais saudável e equilibrada.

Abaixo, confira 7 benefícios da laranja para a saúde!

1. Rica em vitamina C

A laranja é uma excelente fonte de vitamina C, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. Esse nutriente ajuda na produção e manutenção dos glóbulos brancos, que desempenham um papel vital na defesa do corpo contra infecções. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, explica a farmacêutica Luciana Rocha.