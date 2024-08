Horóscopo do dia: confira a previsão de 10/8 para os 12 signos

As previsões podem ajudar cada signo a lidar com os desafios do dia (Imagem: E.Va | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Neste sábado, os astros estarão em posições que poderão influenciar de maneiras distintas os signos do zodíaco. As energias trarão desafios específicos, intensificando certas emoções ou criando situações inesperadas. Portanto, é essencial conferir as previsões astrológicas, a fim de se preparar melhor e encontrar formas de lidar com as circunstâncias. A seguir, confira as previsões deste sábado para cada um dos signos! Áries O ariano estará mais envolvido com a vida afetiva e seus relacionamentos (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Você estará mais envolvida(o) com a vida afetiva e seus relacionamentos. Entretanto, poderá se deparar com sentimentos desconfortáveis e com medos que gerarão incômodos, podendo levar a ações radicais. Procure se observar melhor e acolher estes sentimentos, pois será o momento de se dedicar a ressignificar cada um deles para encerrar ciclos de sofrimento. Touro O taurino estará com a atenção mais voltada para a vida afetiva (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock) Hoje a sua atenção estará mais voltada para a vida afetiva, e seus relacionamentos poderão interferir de forma mais significativa nas suas emoções. Além disso, as oscilações de sentimentos irão interferir no bem-estar das relações. Sensações desconfortáveis poderão surgir e levar a ações radicais. Por isso, tenha cuidado.

Gêmeos As oscilações emocionais interferirão no bem-estar do geminiano (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock) Hoje será necessária muita atenção, pois as oscilações emocionais interferirão mais no seu bem-estar e os acontecimentos envolvendo sua saúde afetarão as emoções. Por isso, procure se acolher e não se deixar levar pelo medo ou pelo sentimento de rejeição/abandono que poderão surgir. Busque conforto no que te gera segurança emocional. Câncer O canceriano seguirá em uma fase importante para nutrir a autoestima (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Você seguirá em uma fase importante para nutrir a autoestima e se dedicar àquilo que gosta, que nutre sua alma e traz alegria. Entretanto, poderá se deparar com desconfortos que gerarão turbulência em seu estado emocional. Apesar do incômodo, procure acolher esses sentimentos para perceber a força que habita em você e ressignificar suas dores. Leão O leonino estará mais envolvido com as relações familiares (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock) Você estará mais envolvida(o) com as relações familiares e o desejo de ficar mais presente no seu lar estará em alta. Apesar disso, poderá se deparar com situações desconfortáveis que trarão à tona sentimento de insegurança e medo do abandono/rejeição, aflorando feridas antigas. Por isso, procure acolher esses sentimentos para os ressignificar.

Virgem O virginiano estará mais envolvido com o cuidado com a vida financeira (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock) Você estará mais envolvida(o) com o cuidado com a vida financeira, mas haverá o desejo de sair da rotina e se aventurar por novos lugares, ampliando sua rede de contatos. Apesar disso, o dia poderá apresentar situações que aflorarão desconfortos e inseguranças, que abalarão suas emoções de forma significativa. Libra O libriano estará mais envolvido com o bem-estar e o cuidado com a autoestima (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Você estará mais envolvida(o) com seu bem-estar e cuidado com a autoestima e a aparência. Todavia, também começará a se atentar com a vida financeira, reconhecendo o que traz segurança e conforto. Apesar disso, o dia poderá apresentar situações que gerarão insegurança e te levarão a recuar o andamento de projetos. Escorpião O escorpiano poderá se sentir com mais energia para cuidar de projetos (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock) Após alguns dias mais introspectivos, você poderá se sentir com mais energia para cuidar de projetos, da autoestima e da aparência. Será uma fase importante para se acolher e perceber o que pode fazer por si – mas ainda percebendo o valor do apoio das pessoas que te trazem segurança emocional.