Conheça os benefícios da prática de badminton

A prática do esporte ajuda a melhorar as funções cardiorrespiratórias , favorece a perda de peso pelo alto gasto calórico e tonifica, principalmente, os músculos da perna. “Além disso, aumenta a serotonina, a autoestima e o bem-estar e promove o melhor relacionamento entre pessoas”, garante Pedro Vasconcellos.

No Brasil, o badminton se tornou uma prática competitiva durante a primeira edição da Taça São Paulo, em 1983. De acordo com Pedro Vasconcellos, professor de Educação Física especialista na modalidade e ex-diretor de arbitragem da Federação Brasileira de Badminton, em 1992, o esporte ganhou popularidade e se tornou uma modalidade olímpica.

As competições podem ser individuais, em quadras de 5,18 x 13,4 m, ou em duplas, em quadras de 6,10 x 13,4 m. O objetivo é rebater a peteca lado a lado da quadra sem a deixar cair. No início, as partidas chegavam a durar 1 hora e meia. “Antes, assim como ocorria no vôlei , tínhamos a lei da vantagem, que prolongava o andamento do jogo. A mudança para o ponto direto trouxe agilidade ao esporte”, afirma Pedro Vasconcellos.

Algumas regras do badminton

Segundo o especialista, o saque pode ser feito por baixo ou cruzado, mas existem várias formas de rebater a bola:​

Smash: golpe mais rápido do jogo cujo objetivo é finalizar a jogada. É parecido com o corte do vôlei.

golpe mais rápido do jogo cujo objetivo é finalizar a jogada. É parecido com o corte do vôlei. Drop: quando o atleta rebate a peteca bem curta e próxima à rede para pegar o seu oponente desprevenido.

quando o atleta rebate a peteca bem curta e próxima à rede para pegar o seu oponente desprevenido. Drive: bola rápida.

Diferença entre tênis e badminton

Ao contrário do que se pensa, o esporte difere muito do tênis, no qual o saque é dado por cima, por exemplo. “Mas não é só isso. No tênis, a bola pode pingar em quadra, e no badminton a peteca não pode cair de jeito nenhum. O deslocamento é muito maior e o badminton exige muito mais agilidade do atleta”, finaliza Pedro Vasconcellos.