Conheça os benefícios da atividade física contra o colesterol alto

Parte das doenças e distúrbios metabólicos que afetam as artérias e o coração podem ser tratadas, ou até evitadas, com uma mudança nos hábitos de vida. Ou seja, uma alimentação adequada e a prática de atividades físicas regularmente são fundamentais para uma vida mais saudável.

Conforme a endocrinologista Cristiane Moulin, os médicos só indicam a medicação para tratamento nos casos em que não houve melhora com a implementação da atividade física ou em pacientes com fatores de risco específicos associados.

Alguns especialistas defendem que a atividade física pode ser mais eficaz do que os remédios no combate ao colesterol alto. Contudo, essa relação não se deve aos números em si, mas à mudança de comportamento.

Atividades mais eficazes

Para que a atividade física auxilie na redução do colesterol e no aumento do HDL é importante que ela seja feita com o acompanhamento de um profissional de saúde. De acordo com Cristiane Moulin, os exercícios aeróbicos, como corrida, caminhada, natação e bicicleta, são os mais efetivos no combate ao colesterol alto.

Entretanto, a escolha da modalidade irá depender da preferência de cada um. “Como as respostas benéficas requerem uma prática contínua de atividade física, o exercício deve ser uma prática que traga prazer para que se tenha aderência”, aconselha a endocrinologista.