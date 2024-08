7 benefícios do manjericão para a saúde e como utilizá-lo

O manjericão é rico em antioxidantes , como os flavonoides e os polifenóis, que ajudam a combater os radicais livres no organismo. Esses antioxidantes podem reduzir o estresse oxidativo, protegendo as células e contribuindo para a prevenção de doenças crônicas, como cardíacas e câncer.

Mas o manjericão vai muito além de ser um simples tempero. Conhecido como “rei das ervas”, devido às suas inúmeras virtudes, ele é uma verdadeira potência nutricional e medicinal. Por isso, confira, a seguir, 7 benefícios do manjericão e algumas dicas de como usá-lo!

O manjericão, com suas folhas verdes e aroma inconfundível, é uma das ervas mais apreciadas na culinária mundial. Originário da Índia, seu uso se espalhou pelo mundo, conquistando cozinhas e corações com seu sabor versátil.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

2. Ajuda na digestão

O manjericão pode ajudar a estimular a produção de enzimas digestivas e a promover o alívio de distúrbios gastrointestinais, como inchaço e gases. Além disso, suas propriedades carminativas também ajudam a relaxar os músculos do trato digestivo, facilitando a digestão.

“Uma alimentação equilibrada ajuda a preservar as funções do intestino e manter a flora intestinal, que é tão importante para o funcionamento do nosso organismo como um todo e essencial para prevenir uma série de doenças, como a obesidade”, afirma a médica pós-graduada em Nutrologia Patrícia Santiago.