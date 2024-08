5 orações para o Dia de São Domingos de Gusmão

A seguir, confira 5 orações para celebrar o Dia de São Domingos de Gusmão!

1. Oração para São Domingos de Gusmão

Ó Pai, pela Vossa misericórdia, São Domingos de Gusmão anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no Vosso conhecimento e viver na Vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!

2. Oração a São Domingos junto à Nossa Senhora do Rosário

São Domingos, apóstolo do Rosário, acompanhai-nos com a vossa bênção, na recitação do terço, para que, por meio desta devoção a Maria, cheguemos mais depressa a Jesus, e como na batalha de Lepanto, Nossa Senhora do Rosário nos leve à vitória em todas as lutas da vida; por seu Filho, Jesus Cristo, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém.