Veja os cuidados com a alimentação do bebê no berçário

É preciso ter paciência e carinho para que as crianças estabeleçam uma relação saudável com a comida

Quando lidamos com os pequenos, viramos responsáveis pela alimentação deles, que deve ter atenção especial no dia a dia do berçário. Quando um bebê de quatro meses começa a frequentar um espaço educativo, há uma mudança significativa em sua vida. É nesse ponto que novos alimentos são introduzidos na dieta.

Mesmo que, por um tempo, o bebê apenas se alimente do leite materno, ele o fará por mamadeira, copo ou às colheradas, numa temperatura diferente daquela quando saído do seio. Assim, os primeiros momentos de alimentação devem ser permeados por delicadeza e sensibilidade, pois as reações de cada criança variam muito. Há aquelas que aceitam as primeiras mamadas com muita tranquilidade e outras que precisam de vários dias até ingerir 10 ml de leite.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Recusa de alimentos

No berçário, novos sabores são apresentados, assim como alimentos em diferentes consistências (líquidos, pastosos, em grãos, em pequenos pedaços). O paladar infantil está em construção; por isso, um alimento inicialmente rejeitado deve ser oferecido outras vezes para que, enfim, entre na “categoria do que a criança não gosta”. E mesmo esse “não gostar”, que é uma forma de comunicação, deve ser visto como temporário.