8 curiosidades sobre a Gabi do vôlei

Gabi Guimarães, que veste a camisa 10, é a capitã da seleção feminina de vôlei do Brasil, desde 2022, e tem se destacado na campanha em busca do ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. Em sua terceira participação olímpica, a ponteira desempenha um papel fundamental na equipe comandada por Zé Roberto. Na última partida contra a República Dominicana, que garantiu ao time a vaga na semifinal, a atleta marcou 20 pontos, liderando a equipe com seu desempenho excepcional e consistência em quadra. Para conhecer melhor Gabi, confira abaixo 8 curiosidades sobre ela! É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Início nos esportes Gabriela Braga Guimarães é natural de Belo Horizonte, tem 30 anos e nasceu no dia 19 de maio de 1994. Ela começou a vida esportiva praticando natação, tênis e futebol, mas acabou escolhendo o vôlei ao entrar para o time da escola aos 14 anos.

2. Começo da carreira no vôlei Na época da escola, ela tentou entrar para o Minas Tênis Clube, mas foi rejeitada por ser considerada baixa demais para o vôlei – mesmo com 1,80 m de altura. Determinada, Gabi não desistiu, e foi aceita no Mackenzie, um clube também muito tradicional em Minas Gerais. Depois, em dois anos, estava no time profissional, chegando à equipe de base da seleção brasileira infanto-juvenil. 3. Benção do Giba Após vitória sobre a Polônia nos Jogos Olímpicos de Paris, Gabi, que marcou 21 pontos – mais que qualquer outra jogadora em quadra –, recebeu por alguns instantes a medalha de ouro do ex-atleta Giba, conquistada em Atenas 2004. Na internet, as pessoas destacaram o momento com uma espécie de “benção” do campeão olímpico de vôlei à jogadora brasileira. 4. Mudança na alimentação Na busca por um melhor desempenho, Gabi encontrou na alimentação uma grande aliada. Por ser mais baixa que as demais jogadoras de sua posição, ela sabia que precisava se esforçar ainda mais para elevar seu nível de jogo.

Por isso, em sua dieta, eliminou o consumo de açúcar branco, farinha, derivados de leite e reduziu a ingestão de carne vermelha. Dessa maneira, segundo ela, isso a ajudou a reduzir as dores musculares e a melhorar o seu processo de recuperação e, assim, aprimorar o desempenho no treino e no jogo. 5. “Filha do Deus do vôlei” Considerada uma das melhores jogadoras de vôlei na atualidade, Gabi recebeu o apelido de “filha do Deus do Vôlei” do técnico italiano Stefano Lavarini. Ele teve a oportunidade de vê-la jogar na Liga das Nações de 2024, em que o Brasil eliminou a Polônia, equipe que ele treinava, e conquistou a medalha de bronze. O profissional também a acompanhou durante sua passagem pelo VakifBank, na Turquia, e em sua breve atuação no Minas. Gabi jogou por cinco anos no VakiBank da Turquia (Imagem: LiveMedia | Shutterstock)

6. Carreira no exterior Em 2019, Gabi assinou contrato com o time turco VakıfBank, em que jogou até abril de 2024. Durante esse período, ela ajudou a equipe a conquistar vários títulos, incluindo o Campeonato Mundial (2021), a Liga dos Campeões da Europa (2021/2022 e 2022/2023), o Campeonato Turco (2020/2021 e 2021/2022), a Copa da Turquia (2021/2022 e 2022/2023) e a Supercopa Turca (2021 e 2023). Foram cinco anos intensos para a ponta brasileira. Em julho, próximo ao início das Olimpíadas, a atleta foi anunciada como parte do time italiano Conegliano. 7. Seleção Brasileira A ponteira estreou na seleção brasileira de vôlei em 2010, no Campeonato Sul-Americano Infanto-Juvenil, em que se destacou como campeã e foi eleita a melhor jogadora do torneio. Ela defendeu a seleção infanto-juvenil até os 16 anos, quando passou a atuar na categoria profissional. Com a seleção brasileira, Gabi conquistou três Grand Prix, quatro Campeonatos Sul-Americanos, três Ligas das Nações, além de uma prata e um bronze em Campeonatos Mundiais. Desde 2022, a atleta é a capitã da equipe e desempenha um papel fundamental no time de Zé Roberto com sua consistência em quadra e apoio às colegas de time.