Veja o que comer no pré e pós-treino

Para quem pratica atividade física regularmente, cuidar da alimentação, incluindo o pré e o pós-treino, é fundamental para melhorar o ganho de massa magra, restaurar os tecidos musculares e promover uma saúde melhor.

“O que comemos antes e depois do treino influencia diretamente em nosso desempenho físico, na otimização dos resultados obtidos com os exercícios, no gerenciamento do peso e na recuperação do organismo”, explica Jhonathan Andrade, especialista em Nutrição Esportiva e Fisiologia do Exercício.

Segundo ele, cada modalidade esportiva tem suas próprias necessidades de pré e pós-treino, conforme as exigências específicas de cada atleta. “Uma alimentação equilibrada é consenso quando se pensa em saúde, mas a nutrição esportiva acrescenta estratégias à rotina de quem faz exercícios regularmente, seja um atleta profissional ou não”, afirma o profissional, professor do curso de Nutrição do UniCuritiba – instituição que integra a Ânima Educação.