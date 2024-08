4 doenças cardíacas comuns em animais de estimação

De maneira geral, a insuficiência cardíaca congestiva se caracteriza pela perda de capacidade do coração bombear a quantidade necessária de sangue para a realização plena das atividades do organismo do pet.

A seguir, a médica-veterinária Juliana Germano, do Pet de TODOS, explica quais são as doenças cardíacas mais comuns e os cuidados que devem ser adotados. Confira!

“A cardiomiopatia pode acometer cães e gatos. Cães de raças grandes, como dogue alemão e labrador, estão mais sujeitas à forma dilatada. No caso dos felinos, a doença aparece na forma hipertrófica, sendo as raças maine coon e persa as mais suscetíveis”, explica a médica-veterinária.

Caracterizada pela presença de parasitas, segundo a médica-veterinária, essa doença pode afetar a função do coração dos animais. “É ocasionada por um parasita chamado ‘verme do coração’ , que se aloja dentro do coração do pet, comprometendo, na maioria dos casos, o funcionamento cardíaco do animal, podendo acometer cães e gatos”, comenta.

Segundo a veterinária, as doenças cardiovasculares em pets não estão associadas à alimentação, como ocorre com os seres humanos. Elas, geralmente, estão associadas a idade e a raça dos animais. Mas a prática de cuidados gerais como medidas preventivas são essenciais para evitar que eles fiquem doentes.

Cuidados comuns para todas as raças

Segundo a veterinária, algumas raças específicas estão mais suscetíveis a doenças cardíacas. No entanto, os cuidados com o coração dos pets devem ser comuns para todos os animais. “Não podemos nos apegar às regras. A verdade é que todos os cães e gatos são susceptíveis a alterações cardíacas, incluindo a hipertensão arterial. Portanto, as visitas regulares e os exames de check-up são extremamente importantes para todas as raças de pets“, complementa.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de sucesso no tratamento dessas doenças, principalmente por serem consideradas silenciosas. “Sem a frequência nas visitas ao veterinário, as doenças cardíacas são diagnosticadas tardiamente, pois são notadas pelos tutores somente quando o animal já está apresentando os sintomas, como tosse frequente, cansaço, sonolência, falta de ar, alterações na coloração de língua e mucosas, o que pode dificultar o tratamento”, salienta.

Juliana Germano alerta também que, no caso dos felinos, a atenção dos tutores deve ser dobrada. “Em felinos, as doenças cardíacas aparecem de forma ainda mais silenciosa do que nos cachorros. Por isso, muitas vezes, elas são detectadas tardiamente e com um prognóstico negativo, ou seja, com poucas chances de tratamento”, explica.