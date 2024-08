3 doenças cardiovasculares mais perigosas

O mês de agosto, simbolizado pelo azul e vermelho, destaca a importância do cuidado com a saúde vascular. As cores representam as veias e artérias, reforçando a necessidade de atenção a doenças graves como o aneurisma da aorta.

Abaixo, o médico Dr. Caio Focássio, cirurgião vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, explica sobre três doenças cardiovasculares que estão no topo das mais graves. Confira!

1. Trombose venosa

Conforme dados do Ministério da Saúde, a cada mil brasileiros, um ou dois já sofreram com trombose – doença causada por uma formação de coágulos de sangue nas veias das pernas. “Um dos agravantes é que ela pode levar a uma embolia pulmonar, que é quando uma artéria do pulmão é obstruída e, daí, a falta de ar é um dos primeiros sintomas”, alerta o médico.