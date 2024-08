Uramaki de salmão (sushi invertido) (Imagem: Marcelo_Krelling | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Com as receitas certas, é possível criar sushis deliciosos em casa e sem precisar de muita experiência. Isso porque, além de serem fáceis, algumas opções oferecem a vantagem de poder personalizar os ingredientes conforme o seu gosto, controlando a qualidade e o frescor dos componentes para garantir um sushi saudável e saboroso. Pensando nisso, a seguir, confira 5 receitas fáceis de sushi para fazer em casa e transformar a sua cozinha em um verdadeiro restaurante japonês! Uramaki de salmão (sushi invertido) Ingredientes 2 xícaras de chá de arroz japonês

japonês 3 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de vinagre de arroz

3 folhas de alga nori

250 g de salmão cortado em fatias

Sementes de gergelim preta e dourada a gosto Modo de preparo Arroz

Em uma peneira, coloque o arroz e lave em água corrente até a água sair completamente limpa. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio. Ferva por 15 minutos, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Depois, regue o arroz com o vinagre e reserve. Montagem Em um tapete de bambu, coloque a alga com a parte brilhante virada para baixo. Disponha o arroz uniformemente sobre a parte crespa e aperte levemente. Salpique com as sementes de gergelim e vire de maneira que a alga fique virada para cima. Disponha o salmão sobre ela e, com a ajuda da esteira, enrole. Corte em espessura de 6 cm e repita o processo com as outras folhas de alga e o restante dos ingredientes. Sirva em seguida.

Sushi com vegetais Ingredientes 2 xícaras de arroz japonês

3 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de vinagre de arroz

25 g de alga nori

1 pepino descascado e cortado em tiras

descascado e cortado em tiras 2 tomates sem sementes e picados

Folhas de alface higienizadas Modo de preparo Arroz Em uma peneira, coloque o arroz e lave em água corrente até a água sair completamente limpa. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio. Ferva por 15 minutos, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Depois, regue o arroz com o vinagre e reserve. Montagem Em um tapete de bambu, coloque a parte brilhante da alga virada para baixo e, sobre a parte crespa, faça uma camada com o arroz, deixando as pontas livres. Disponha a folha de alface sobre o arroz, coloque uma tira de pepino sobre ela e, em fila, acomode o tomate picado ao lado do pepino. Enrole o sushi, apertando bem, e corte na espessura de 6 cm. Repita o processo com todas as algas e o restante dos ingredientes. Sirva em seguida. Uramaki skin Ingredientes 1 xícara de arroz japonês

1 1/2 xícaras de chá de água

1/2 xícara de chá de vinagre de arroz

1/2 folha de alga nori

50 g de salmão picado e grelhado

Polpa de 1 abacate picada

1 colher de sopa de semente de gergelim torrada

Água Modo de preparo Arroz Em uma peneira, coloque o arroz e lave em água corrente até a água sair completamente limpa. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio. Ferva por 15 minutos, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Depois, regue o arroz com o vinagre e reserve.

Montagem Em um tapete de bambu, coloque a alga com a parte brilhante virada para baixo. Disponha o arroz uniformemente sobre a parte crespa e adicione o gergelim. Vire de maneira que a alga fique virada para cima. Coloque o salmão e o abacate sobre ela e, com a ajuda da esteira, enrole e aperte bem. Corte em espessura de 6 cm e sirva em seguida. Sushi empanado (Imagem: Sasha Bulletti | Shutterstock)