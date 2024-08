4 cuidados com a saúde da criança para um bom crescimento

Um dos fatores essenciais para que a criança cresça está relacionado à boa alimentação . É sabido que, quando desnutridas, com privação de alimentos com qualidade nutricional, elas tendem a apresentar estatura mais baixa do que o esperado. Logo, garantir alimentação e rotina saudáveis e bem-estruturadas são essenciais.

É essencial cuidado com a alimentação da criança para evitar o sobrepeso (Imagem: Ann in the uk | Shutterstock)

3. Controle da obesidade infantil

É importante ressaltar que a obesidade pode afetar negativamente a estatura final da criança. Isso ocorre devido ao fechamento precoce das cartilagens de crescimento, causado pelos hormônios produzidos pelo excesso de gordura. Além disso, algumas deformidades ósseas ocorrem em crianças com obesidade, como o joelho voltado para dentro, o que resulta em uma perda de estatura final. Portanto, além de cuidar da alimentação e evitar a desnutrição, é igualmente importante controlar o peso para garantir um crescimento saudável.

4. Sono adequado

Outro fator que interfere diretamente no crescimento das crianças, segundo a Dra. Lorena Amato, é o sono. “Durante o sono, ocorre a produção da maior parte do hormônio do crescimento. Crianças com privação de sono apresentam menor crescimento quando comparadas com as que têm um sono apropriado. Vale ressaltar que compensar a falta de sono noturno com sonecas diurnas não é eficaz, pois é durante a noite que ocorre a produção do hormônio do crescimento”, explica a endocrinologista.

Por Livia Abate